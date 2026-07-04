國際投行摩根大通最新發布的貴金屬研究報告投下震撼彈，將黃金第3季均價預測大幅下調至4300美元／盎司，第4季預測則調降為4500美元／盎司，兩項數字都比先前預期大幅縮水20%至25%，等於直接宣告先前那波由避險情緒與央行狂買驅動的「無腦看多」行情已經正式結束。
定價權重回聯準會手中！利率敏感度創新高
摩根大通報告點出一個相當關鍵的市場轉折：隨著各國央行買盤及其他需求板塊購買力度全面降溫，對利率敏感的黃金ETF資金流向，已重新奪回黃金價格的邊際定價權。這意味著，黃金與美國實際利率之間沉寂數年的負相關性，正強勢復辟，換句話說，黃金漲跌再次緊緊繫在聯準會下一步動作這個單一核心變數上。
技術性反彈難掩隱憂！示警恐跌破4000美元大關
雖然金價目前已從4000美元／盎司出現技術性反彈，但摩根大通明確警告，近期風險偏向下行。報告指出，一旦今年夏季經濟數據意外走熱，迫使聯準會被迫提前升息，金價恐怕會直接跌破4000美元，進而觸發技術性拋售賣壓，一路下探3500至3600美元區間，跌幅相當驚人。
長期仍看漲！2027年均價估上看4775美元
不過摩根大通並未全面看空黃金，該行維持長期看漲立場，預估隨著2027年央行購金及實物需求的結構性回歸，金價將重啟上行走勢，全年均價有望升至4775美元／盎司。只是報告也特別強調，金價要重拾漲勢，前提必須是聯準會轉向鴿派，這個條件目前尚未成形。
回顧黃金定價邏輯演變：從實際利率主導到央行狂買接棒
要理解這波市場邏輯轉變，得先回顧黃金定價機制的歷史演進：
然而，這套格局在2026年3月以來再度逆轉。美伊衝突引發初步去槓桿效應，加上新任聯準會主席華許上任後釋出強硬鷹派信號，導致其他需求板塊集體熄火。當需求端全面陷入沉寂，對利率敏感的ETF資金流便成為市場上唯一活躍的邊際力量。
數據顯示，自2月底以來，全球黃金ETF淨流出約128噸（降幅約3%），這與美國10年期實際利率上行約50個基點的歷史對應關係基本吻合。
超額敏感現象浮現！利率每漲1個基點金價跌20美元
值得留意的是，金價實際跌幅，遠遠超過ETF流出本身所能解釋的範圍——目前金價對實際利率的敏感度，甚至比2022年前的舊體制更為劇烈：實際利率每上行1個基點，金價便下跌約20美元，累計跌幅已超過20%。
摩根大通分析，這種「超額敏感」現象，正好反映出當前其他需求板塊極度萎靡的處境——這些需求的缺席，在放大實際利率衝擊力道的同時，也大幅壓縮了金價原本的支撐基礎。
市場定價搶跑！OIS押注升息時點早於摩根大通預測
摩根大通目前的基準預測是：聯準會今年維持按兵不動，首次升息推遲至2027年第3季。不過市場定價其實已經跑得比預測更前面——OIS遠期市場目前幾乎完全將「年內升息一次」的機率全數計入，並預期到2027年4月累計升息幅度將近40個基點，這個時間點與升息力道，都比摩根大通的基準情境更早、也更激進。
ETF流向預測大翻轉！從淨流入400噸砍到淨流出50噸
基於最新的實際利率預測，摩根大通同步大幅下修2026年全球黃金ETF流向預測，從先前預估的淨流入約400噸，一舉下調至淨流出約50噸（截至6月26日，年初至今仍為淨流入約19噸），調整幅度相當顯著，也再次印證這波黃金市場邏輯正在經歷一次顯著的結構性回歸。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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摩根大通報告點出一個相當關鍵的市場轉折：隨著各國央行買盤及其他需求板塊購買力度全面降溫，對利率敏感的黃金ETF資金流向，已重新奪回黃金價格的邊際定價權。這意味著，黃金與美國實際利率之間沉寂數年的負相關性，正強勢復辟，換句話說，黃金漲跌再次緊緊繫在聯準會下一步動作這個單一核心變數上。
技術性反彈難掩隱憂！示警恐跌破4000美元大關
雖然金價目前已從4000美元／盎司出現技術性反彈，但摩根大通明確警告，近期風險偏向下行。報告指出，一旦今年夏季經濟數據意外走熱，迫使聯準會被迫提前升息，金價恐怕會直接跌破4000美元，進而觸發技術性拋售賣壓，一路下探3500至3600美元區間，跌幅相當驚人。
長期仍看漲！2027年均價估上看4775美元
不過摩根大通並未全面看空黃金，該行維持長期看漲立場，預估隨著2027年央行購金及實物需求的結構性回歸，金價將重啟上行走勢，全年均價有望升至4775美元／盎司。只是報告也特別強調，金價要重拾漲勢，前提必須是聯準會轉向鴿派，這個條件目前尚未成形。
回顧黃金定價邏輯演變：從實際利率主導到央行狂買接棒
要理解這波市場邏輯轉變，得先回顧黃金定價機制的歷史演進：
- 2022年之前：黃金價格與美國實際利率呈高度負相關——實際利率上升，持有無息黃金的機會成本隨之攀升，ETF持有者與期貨投資人便傾向減倉，這套簡單穩定的邏輯主導市場長達十餘年
- 2022年之後：這層關係一度被打破。聯準會激進升息週期中，ETF持倉雖大幅流出，但央行購金需求爆發式成長，不僅彌補資金缺口，更讓黃金一度脫離實際利率的束縛。此後隨著2025年貨幣貶值交易興起，加上散戶實物需求、亞洲ETF持倉快速擴張，以及動能驅動資金湧入，多重因素合力將金價推上歷史高位
然而，這套格局在2026年3月以來再度逆轉。美伊衝突引發初步去槓桿效應，加上新任聯準會主席華許上任後釋出強硬鷹派信號，導致其他需求板塊集體熄火。當需求端全面陷入沉寂，對利率敏感的ETF資金流便成為市場上唯一活躍的邊際力量。
數據顯示，自2月底以來，全球黃金ETF淨流出約128噸（降幅約3%），這與美國10年期實際利率上行約50個基點的歷史對應關係基本吻合。
超額敏感現象浮現！利率每漲1個基點金價跌20美元
值得留意的是，金價實際跌幅，遠遠超過ETF流出本身所能解釋的範圍——目前金價對實際利率的敏感度，甚至比2022年前的舊體制更為劇烈：實際利率每上行1個基點，金價便下跌約20美元，累計跌幅已超過20%。
摩根大通分析，這種「超額敏感」現象，正好反映出當前其他需求板塊極度萎靡的處境——這些需求的缺席，在放大實際利率衝擊力道的同時，也大幅壓縮了金價原本的支撐基礎。
市場定價搶跑！OIS押注升息時點早於摩根大通預測
摩根大通目前的基準預測是：聯準會今年維持按兵不動，首次升息推遲至2027年第3季。不過市場定價其實已經跑得比預測更前面——OIS遠期市場目前幾乎完全將「年內升息一次」的機率全數計入，並預期到2027年4月累計升息幅度將近40個基點，這個時間點與升息力道，都比摩根大通的基準情境更早、也更激進。
ETF流向預測大翻轉！從淨流入400噸砍到淨流出50噸
基於最新的實際利率預測，摩根大通同步大幅下修2026年全球黃金ETF流向預測，從先前預估的淨流入約400噸，一舉下調至淨流出約50噸（截至6月26日，年初至今仍為淨流入約19噸），調整幅度相當顯著，也再次印證這波黃金市場邏輯正在經歷一次顯著的結構性回歸。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。