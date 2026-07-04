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▲美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）資料照。（圖／美聯社／達志影像）

2022年之前 ：黃金價格與美國實際利率呈 高度負相關 ——實際利率上升，持有無息黃金的機會成本隨之攀升，ETF持有者與期貨投資人便傾向減倉，這套簡單穩定的邏輯主導市場長達十餘年

：黃金價格與美國實際利率呈 ——實際利率上升，持有無息黃金的機會成本隨之攀升，ETF持有者與期貨投資人便傾向減倉，這套簡單穩定的邏輯主導市場長達十餘年 2022年之後：這層關係一度被打破。聯準會激進升息週期中，ETF持倉雖大幅流出，但央行購金需求爆發式成長，不僅彌補資金缺口，更讓黃金一度脫離實際利率的束縛。此後隨著2025年貨幣貶值交易興起，加上散戶實物需求、亞洲ETF持倉快速擴張，以及動能驅動資金湧入，多重因素合力將金價推上歷史高位

國際投行最新發布的貴金屬研究報告投下震撼彈，將大幅下調至，第4季預測則調降為，兩項數字都比先前預期大幅縮水，等於直接宣告先前那波由避險情緒與央行狂買驅動的「無腦看多」行情已經正式結束。摩根大通報告點出一個相當關鍵的市場轉折：隨著各國央行買盤及其他需求板塊購買力度全面降溫，對利率敏感的，已重新奪回黃金價格的。這意味著，黃金與美國實際利率之間，換句話說，黃金漲跌再次緊緊繫在這個單一核心變數上。雖然金價目前已從4000美元／盎司出現技術性反彈，但摩根大通明確警告，近期風險。報告指出，一旦今年夏季經濟數據意外走熱，迫使聯準會被迫提前升息，金價恐怕會直接，進而觸發技術性拋售賣壓，一路下探區間，跌幅相當驚人。不過摩根大通並未全面看空黃金，該行維持立場，預估隨著2027年央行購金及實物需求的結構性回歸，金價將重啟上行走勢，全年均價有望升至。只是報告也特別強調，金價要重拾漲勢，，這個條件目前尚未成形。要理解這波市場邏輯轉變，得先回顧黃金定價機制的歷史演進：然而，這套格局在以來再度逆轉。美伊衝突引發初步去槓桿效應，加上新任聯準會主席上任後釋出強硬鷹派信號，導致其他需求板塊集體熄火。當需求端全面陷入沉寂，對利率敏感的便成為市場上唯一活躍的邊際力量。數據顯示，自2月底以來，全球黃金ETF（降幅約3%），這與美國10年期實際利率上行約的歷史對應關係基本吻合。值得留意的是，金價實際跌幅，遠遠超過ETF流出本身所能解釋的範圍——目前金價對實際利率的敏感度，甚至比：實際利率每上行，金價便下跌約，累計跌幅已超過摩根大通分析，這種「超額敏感」現象，正好反映出當前其他需求板塊的處境——這些需求的缺席，在放大實際利率衝擊力道的同時，也大幅壓縮了金價原本的支撐基礎。摩根大通目前的是：聯準會今年維持按兵不動，。不過市場定價其實已經——OIS遠期市場目前幾乎完全將「年內升息一次」的機率，並預期到累計升息幅度將近，這個時間點與升息力道，都比摩根大通的基準情境基於最新的實際利率預測，摩根大通同步大幅下修，從先前預估的，一舉下調至（截至6月26日，年初至今仍為淨流入約19噸），調整幅度相當顯著，也再次印證這波黃金市場邏輯正在經歷一次顯著的結構性回歸。