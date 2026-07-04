我是廣告 請繼續往下閱讀

食藥署日前預告將事後避孕藥等3款處方藥納入藥品追蹤、追溯系統，引發社會熱議。有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，主張將事後避孕藥改列為可直接在藥局購買的藥師指示藥，附議人數短短2天突破8000人，超過5000人門檻正式成案。對此，衛福部食藥署表示，將在兼顧用藥安全與取得便利的前提下，研議「醫師處方、藥師指示」雙軌用藥模式。食藥署6月25日預告修正《藥事法》第6條之1相關草案，擬將含Misoprostol、Levonorgestrel及Ulipristal acetate等3類口服單方藥品納入追蹤或追溯系統，預告期60天。其中，Levonorgestrel及Ulipristal acetate為事後避孕藥主要成分，消息曝光後，引發婦女團體、藥師公會及醫界正反論戰。支持者認為，應比照多數國家改列為藥師指示藥，讓女性能在性行為後72至120小時的黃金時效內及時取得藥物；反對者則擔心增加不當使用風險，主張仍應經醫師評估後開立處方，以確保用藥安全。食藥署表示，已針對公共政策網路參與平台提案啟動後續程序，將盡速與提案人確認內容，並依規定於115年9月4日前提出具體回應。此外，事後避孕藥納入追蹤或追溯系統目前仍處於預告階段，後續將持續蒐集各界意見，評估兼顧「安全性」與「可近性」，研議採行「醫師處方、藥師指示」雙軌用藥模式。衛福部次長林靜儀日前表示，食藥署此次預告並非改變民眾取得事後避孕藥的方式，而是因發現疑似有大量相關藥物流向不明，為保障用藥安全，才規劃建立追蹤管理機制。不過，林靜儀也提到，自己身為婦產科醫師及女性主義者，支持「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」的觀念，此番言論也在網路上引發熱議。