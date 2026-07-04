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全球AI基礎設施投資持續升溫，帶動記憶體市場供不應求。韓媒報導，三星電子正與客戶協商，今年第三季DRAM平均售價可望較上一季調漲約20%。業界人士認為，雖然後續漲幅可能逐步收斂，但高價格、高獲利的市場趨勢，預料將延續至明年。根據韓媒《ZDNet》報導，全球大型科技公司持續擴大AI基礎設施投資，推升記憶體需求快速成長，也使整體供應更加緊張。不僅伺服器DRAM、高頻寬記憶體（HBM）供貨吃緊，就連應用於AI推理裝置的低功耗DRAM（LPDDR）也因需求攀升而供不應求。報導指出，相較於SK海力士，三星電子此次調漲DRAM價格的力道更加明顯。業界分析，由於三星通用型DRAM在整體產能中占比較高，價格波動影響也較大，因此在這波漲價潮中採取更積極的定價策略。市場普遍預期，DRAM價格未來仍將維持相對高檔。雖然價格上漲速度可能逐漸放緩，但隨著三星與主要客戶簽訂的長期供貨協議（LTA）比重持續增加，有助支撐價格與獲利表現，記憶體產業高利潤格局可望延續至明年。