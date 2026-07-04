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國內銀行掀起聯名卡調整潮，今年下半年包括中國信託、台新銀行、玉山銀行及華南銀行，共有8張信用卡將停止發行、終止合作或更換卡別，涵蓋MUJI無印良品聯名卡、勤美天地聯名卡、OPENPOINT超級點數聯名卡等。由於各家銀行換卡方式與持卡權益不同，卡友應留意相關時程，以免影響使用。中國信託共有兩張聯名卡將退場。其中，勤美天地聯名卡合作至10月31日止，11月1日起停止使用，銀行將自9月1日起陸續換發「中國信託銀行卡」；MUJI無印良品聯名卡則將於2026年12月31日合約到期，2027年1月1日起失效，同樣自今年9月起陸續換發新卡。台新銀行方面，台新證券Woojii卡將於8月31日結束聯名合作，9月1日起直接更名為「Richart卡」，持卡人無須換卡即可繼續使用；三商美邦聯名卡則於10月25日合作到期，自10月1日起更名為Richart卡，銀行將於10月1日至12月15日間陸續寄發同卡號新卡，保費代扣等設定不受影響。玉山銀行台灣黑熊認同卡與台北市立動物園合作將於9月10日到期，自8月26日起陸續換發「玉山Unicard」。若持卡人已持有Unicard，將不再重複換卡。至於雙北市牙醫師公會會員卡則於11月30日終止合作，並自2027年7月1日起停止基本回饋、活動及卡友禮遇。華南銀行則宣布，OPENPOINT超級點數聯名卡及夢時代聯名卡將於9月30日停止發行，10月1日起更名為「熊Q卡」。原卡可使用至卡片效期屆滿，待到期續卡或補發時才會換發熊Q卡，原有電子票證功能也將保留。面對這波聯名卡調整，銀行提醒持卡人留意帳單、簡訊及掛號通知，若有綁定行動支付、自動扣繳或定期定額付款，收到新卡或卡別轉換後，應盡快確認扣款設定是否正常，以免影響日常消費及繳費權益。