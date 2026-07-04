我是廣告 請繼續往下閱讀

凱基金（2883）57萬2862張



群創（3481）39萬2781張



力積電（6770）39萬0822張



華邦電（2344）27萬1774張



仁寶（2324）26萬8039張



兆豐金（2886）22萬7890張



華南金（2880）21萬0814張



廣達（2382）16萬4036張



遠東新（1402）15萬0969張



鴻海（2317）15萬0495張。





台股6月震盪走高，單月上漲1392.97點、漲幅3.11%。不過，根據證交所公布的籌碼資料，外資6月大舉賣超上市股票6017.96億元，創下史上第二大賣超紀錄，資金大舉撤出電子、金融等權值股。群創近年積極轉型，布局半導體封裝、切入國際衛星供應鏈，並宣布投入Glass Substrate（玻璃基板）領域，激勵股價5月大漲112.94%，6月底一度衝上72.6元，改寫近18年新高，6月單月仍上漲34.71%。不過，外資6月由買轉賣，大舉調節39萬2781張，居賣超榜第二名，依估算提款約260.99億元，顯示資金逢高獲利了結。AI帶動記憶體需求強勁，推升DRAM與相關產品價格走高，但近期市場開始出現雜音，包括蘋果、微軟調漲產品售價轉嫁成本、研究機構預估2027年下半年記憶體市場恐由缺貨轉為供過於求，以及南韓政府攜手三星電子、SK海力士擴大投資新廠，都讓市場對後市產生疑慮。在此情況下，外資6月同步調節力積電與華邦電，兩檔合計賣超66.2萬張，估計提款約896.88億元，其中華邦電遭提款約588.73億元。根據證交所統計，外資6月賣超上市個股前十名依序為：