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瑞銀（UBS）最新調查顯示，蘋果人工智慧功能（Apple Intelligence）未能成為換機催化劑，表示會因Apple Intelligence而提前換機的受訪者比例持續下降。綜合外媒報導，瑞銀調查顯示表態願因Apple Intelligence功能提前換機的受訪者比例為24％，和半年前調查相比下降了5％，而表示該功能對購機決定「沒有影響」的比例則為31％，和半年前調查相比上升了3％。這意味著蘋果AI功能對消費者換機行為的影響正在減弱。這項數據與華爾街先前的預期形成明顯落差。先前，多位分析師將蘋果AI功能定位為驅動新一輪iPhone換機的核心驅動力，並以此支撐對蘋果硬體銷售的樂觀預測。目前來看，這項邏輯尚未在消費者行為層面得到驗證，AI功能推動換機的敘事正在削弱。另一方面，摺疊iPhone則可望成為一大亮點，有消息稱蘋果已要求供應商將今年首款摺疊iPhone的備貨目標上調至1000萬台，雖然摺疊手機並非新玩意，但蘋果挾其品牌影響力加入戰局，還是獲得許多消費者關注。