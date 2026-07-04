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韓元貶值成最強推手

經濟學家示警：觀光紅利難救宏觀經濟

隨着韓元兌全球主要貨幣持續走軟，匯率優勢將韓國推上「高CP值購物與醫美」的旅遊風潮。大批中國遊客現在成群結隊造訪韓國，不去傳統景點，而是將短短幾天行程塞滿免稅店、江南醫美診所、髮廊與藥妝店，掀起一場新型態的「韓流消費狂歡」。根據《The Korea Times》報導，人民幣兌韓元的匯率在去年大幅攀升，6月份1元人民幣約可兌換226韓元，高於年初的209韓元。這種購買力提升的感受，直接反映在消費者的跨國購物上。一名28歲的中國白領女性吳小姐表示，自己為了籌備婚禮，特別前往首爾的免稅店消費。在算入免稅折扣、退稅以及極具優勢的韓元匯率後，她以約3.7萬元人民幣入手了一枚Chaumet的婚戒。吳小姐興奮地說，「這真的太划算了！」因為這枚戒指如果是在中國國內購買，足足要貴上1.1萬元人民幣。韓國智庫「韓國文化觀光研究院（KCTI）」在最新的報告中指出，弱勢韓元顯著提升了韓國觀光的價格競爭力與外國遊客的購買力，再結合逐步恢復的航班運量及韓流在全球的持續風靡，推動觀光業成長。觀光客的消費動能已獲得官方數據證實。根據韓國觀光公報統計，5月份韓國迎來約195萬人次國際遊客，其中中國遊客達到56.3萬人次，較去年同期的48.4萬人明顯成長。外國觀光客在韓國的信用卡消費額，更在5月首度突破2兆韓元大關，達到2.12兆韓元，同比暴增67.1％。在這波觀光客消費成長中，中國遊客是當之無愧的火車頭，其5月份的刷卡金額同比飆升214％。韓國旅遊發展局表示，中國遊客不僅青睞名錶、高檔珠寶等「超奢華購物」，他們的消費觸角更滲透到韓國的日常生活，轉向所謂的「生活風格消費」，也就是將剪髮、做臉、醫美、逛在地藥妝店等體驗，變成旅行的核心。儘管旅遊零售業一片榮景，但摩根大通韓國首席經濟學家朴石吉（Park Seok-gil，音譯）表示，韓元貶值確實「在一定程度上」推動了觀光客的消費復甦，但不應過度誇大其對宏觀經濟的貢獻。朴石吉認為，入境觀光與刷卡額的成長，很大程度是後疫情時代的逐步「補償性復甦」，且高度受到韓國流行文化風靡等非經濟因素的推動，「這股趨勢確實存在，但其力道還不足以改變整個宏觀經濟大局」。朴石吉強調，韓國整體的內需景氣，關鍵仍在於本土家庭的購買力、薪資成長、資產效應與利率走勢，而非外國遊客的消費。然而，可以確定的是，中國遊客的結構確實發轉變。朴石吉分析，疫情前中國客在韓國消費多是由大型旅行團和專業代購撐起；而如今，追求個人風格、懂得精算、熱衷於體驗首爾精緻生活的自由行散客，已經佔據了更大的份額成為主角。