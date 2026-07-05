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▲湖人隊此次的補強操作精準且迅速，開給中鋒凱斯勒（Walker Kessler）1.3億美元合約。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人選秀新星提耶羅（Adou Thiero）與卡麥隆·卡爾（Cameron Carr）展現了強大的天賦。（圖／美聯社／達志影像）

在球星詹姆斯（LeBron James）確定離隊後，洛杉磯湖人隊展現了驚人的重組效率。根據美媒《Bleacher Report》報導，湖人隊在自由市場開啟後僅短短35分鐘內，便豪擲2.61億美元，一口氣簽下4名悍將，展現了總管佩林卡（Rob Pelinka）與教頭瑞迪克（JJ Redick）將球隊「年輕化」與「運動能力最大化」的強烈決心。湖人隊此次的補強操作精準且迅速，引援名單包括：凱斯勒（Walker Kessler）1.3億美元；格蘭姆斯（Quentin Grimes）6000萬美元；馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）5200萬美元；塞克斯頓（Collin Sexton）。由於這批新援中有不少球員過去在自爵士隊打過球，因此外界不少人戲稱這支煥然一新的湖人隊為「洛杉磯爵士隊」。湖人隊上個賽季的陣容平均年齡高達26.3歲（先發平均更達30.8歲），是全聯盟最老的球隊之一。此外，根據聯盟追蹤數據，湖人去年在攻守轉換的效率上表現緩慢，成為季後賽失利的致命傷。透過這一波操作，湖人不僅將陣容平均年齡降至25.1歲，更徹底改善了球隊的運動能力。球評指出，格蘭姆斯與塞克斯頓的加盟，能立即提升攻防轉換的節奏；凱斯勒的防守嗅覺則能彌補過往禁區移動速度過慢的問題。除了自由市場的簽約，湖人隊也明確將目光轉向內部潛力股。在正在進行的夏季聯賽中，選秀新星提耶羅（Adou Thiero）與卡麥隆·卡爾（Cameron Carr）展現了強大的天賦。根據球探統計，這批年輕球員具備驚人的「扣籃基因」，光是隊內幾名小將在大學生涯就累積了超過500次灌籃，這是在過去幾年湖人陣容中極為罕見的「高空作業」能力。總教練瑞迪克（JJ Redick）強調：「我們需要的是速度、青春與深度。」雖然這套「年輕化」的賭博式改革能否在競爭激烈的西區 standings 中立即展現成效尚待檢驗，但至少湖人隊終於走出了一條明確的發展方向。