我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊本季雖然戰績傲視全聯盟，但陣中身價高達2.4億美元（約合每年6000 萬美元）的重砲手塔克（Kyle Tucker），近期卻因場外表現引發爭議。由於塔克本季表現陷入低潮，加上媒體指控他「總是避開採訪」，引發體育媒體強烈不滿。面對指控，塔克與隊友羅哈斯（Miguel Rojas）竟以一張戲謔的照片回擊，此舉進一步點燃了媒體與球迷的怒火。事情的起因源於洛杉磯當地電台主持人麥凱恩（Doug McKain）的公開指控。麥凱恩指出，塔克自加盟道奇以來，在媒體面前極度「避風頭」，不僅鮮少出現在更衣室，受訪次數也遠低於其他隊友。麥凱恩批評道：「當你是衛冕軍最重磅的補強，且領著每年6000萬美元的超級合約，鎂光燈聚焦在你是必然的。這種刻意躲避媒體的行為，反而造成負面影響。」他認為，塔克若能大方展現對藍色球衣的熱愛與積極調整的態度，或許能更早贏得道奇球迷的支持與諒解。在麥凱恩公開批評後的短時間內，塔克罕見地現身更衣室。道奇隊內野手羅哈斯隨即在社群媒體上傳了一張塔克坐在櫃位前的照片，配文寫下：「Tuck（塔克）在他更衣室啦」，並加上一個聳肩的表情符號。照片中，塔克對著鏡頭露出微笑，並大方比出雙讚。這一舉動被外界視為是對麥凱恩與質疑媒體的「直接嘲諷」。然而，這種幽默感在部分媒體與球迷眼中卻顯得「弄巧成拙」。隊媒《Dodgers Way》作家Justin Morris指出，揶揄媒體或許能宣洩情緒，但解決不了任何問題。對於塔克的態度，Morris反應強烈。評論家直言：「塔克並不需要證明他會出現在更衣室，他需要證明的是，他值得道奇隊那份2.4億美元的四年合約。」《Dodgers Way》報導強調，塔克本季表現是近年來最低迷的一次。球迷與媒體想看到的不是更衣室的「打卡照」，而是場上的好表現。若塔克持續在場上掙扎，場外的任何公關操作或嘲諷舉動，都只會被放大檢視，進而遭致更多質疑。