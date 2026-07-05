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勞動部因應國際經貿情勢變化對就業市場造成衝擊，宣布延長「僱用安定措施」至7月31日。符合資格的減班休息勞工，可申請薪資差額補貼，每月最高1萬1500元；若搭配「減班休息勞工再充電計畫」參與職能訓練，每月最高可領1萬6300元，協助勞工穩定收入、降低失業風險。適用對象包括食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，以及其他運輸工具及其零件製造等9大行業。勞雇雙方若協議實施減班休息，且實際減班達30日以上，並依規定完成通報程序，即可提出申請。「僱用安定措施」依勞工減班前1至3個月平均月投保薪資，與減班後實際協議薪資差額的70%核發補貼，每人每月最高補助1萬1500元，最長可領6個月。此外，若參加「減班休息勞工再充電計畫」職業訓練，還可申請訓練津貼，兩項補助合計每月最高可領1萬6300元。勞工應於每次減班休息滿30日的次日起90日內提出申請，可向工作所在地的勞動力發展署分署辦理，或透過「台灣就業通」網站線上申請，以免錯過補助期限。