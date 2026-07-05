還透露總教練科爾（Steve Kerr）選進他不久，就親自致電給他，告訴他開季立刻做好準備，「你會打很多時間，甚至可能會直接擔任先發。」

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「他看起來像是一位NBA先發級別側翼，每場可以打25到30分鐘。」

「他跟我說，在和科爾最初溝通中，科爾親自告訴他：『你會上場很多時間。甚至可能會直接先發出賽。』」

金州勇士今年首輪第11順位選進「野獸派前鋒」倫德伯格（Yaxel Lendeborg），夏季聯賽首戰就6投6中命中率砍下19分、5籃板與6助攻，賽後「ESPN」記者Anthony Slater談到勇士將這位即戰力球員視為開季側翼解答，期待他成為柯瑞（Stephen Curry）的護衛，現年23歲的倫德伯格，在NCAA度過6年時光，培養出成熟、全能的球風，今年場均15.1分、6.8籃板與3.2助攻，率密西根大學奪冠，206公分、104公斤的厚實體型，搭配7呎4吋誇張臂展，讓他被評估能快速站穩NBA。「勇士對他的預期是，他能夠立刻做好準備。」Slater在節目上坦言，Slater透露，勇士選中倫德伯格部分原因，就是球隊現在需要一名能夠立即進入輪替陣容的球員，主因在於鋒線位置上，巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）下季都會缺席大量時間，即將重簽合約的格林（Draymond Green），年齡偏大又不具備外線火力。「我上週才和倫德伯格聊過。」Slater隨後爆料這位23歲前鋒與主帥科爾的對話，