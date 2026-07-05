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2026年美加墨世界盃16強淘汰賽點燃戰火，地主加拿大交手上屆大黑馬摩洛哥，加拿大在控球率不輸對手、全場11次射門遠高於摩洛哥情況下，始終無法攻破大門，反觀摩洛哥進攻效率出眾，全場僅5次射門就有4次射正，下半場狂進3球，包含效力西班牙乙級聯賽吉羅納俱樂部的26歲小將奧納希（Azzedine Ounahi），單場梅開二度，摩洛哥終場3：0狂勝加拿大，成為本屆世界盃首支勇闖8強球隊。本場開局先由加拿大主導戰局，透過高位壓迫創造攻門機會，第12分鐘開始到上半場結束，多由加拿大主導進攻，摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）站位精準預判路徑，讓地主國在多達6次射門機會下，卻未進任何一球。雙方上半場0：0結束，但第50分鐘就出現變數，摩洛哥透過自由球戰術，由當家後衛哈基米（Achraf Hakimi）將球傳至禁區外，由中場奧納希補上破網，摩洛哥反倒取得領先。加拿大力求進攻，後防線防守潰敗，擅打反擊戰的摩洛哥反倒利用機會，於第82分鐘由迪亞茲（Brahim Diaz）送出助攻，奧納希禁區攻門踢進本場第2球，最後傷停補時第98分鐘，加拿大再被攻進一球，摩洛哥終場3：0大勝。攤開FIFA世界盃官網數據，加拿大控球率42%僅略低於摩洛哥45%，全場11次射門遠多於摩洛哥5次，但只出現3次射正，摩洛哥則有4次，另外加拿大本場擁有11次角球機會，反觀摩洛哥僅1次，加拿大擁有更多進攻機會，卻始終無法有效轉為得分。反觀摩洛哥展現極高的進攻效率，全場29次失誤少於加拿大，傳球數、傳球率也都更多，更重要的是4次射正便攻入3球，成為比賽勝敗分水嶺。摩洛哥自上屆卡達世界盃勇闖4強，寫下非洲球隊在世界盃新頁後，本屆32強淘汰賽先退傳統強敵荷蘭、再於16強賽擊敗地主球迷加持的加拿大，成為首支闖進8強球隊，正式宣告「亞特拉斯雄獅」已非黑馬，而是世界最高等級球隊之一。