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🟡7-ELEVEN

▲7-11門市至7月5日指定咖啡買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11「超值五六日」至7月5日。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11精品咖啡買7送7至7月5日。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「世界巧克力日」優惠，大杯濃萃美式11杯350元。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家APP限量發放金焙蕎麥醇奶茶35元優惠券。（圖／業者提供）

▲全家「5日5好康」是7月3日至7月7日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元多送杯塞。（圖／萊爾富提供）

🟡星巴克

▲7月6日周一使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

🟡85度C

▲85度C周五咖啡日，中杯、大杯咖啡第2杯半價。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯分批取限時優惠。（圖／業者提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎推出兩款全新浸泡式精品咖啡，7月底前限時預購買1送1。（圖／業者提供）

炎熱的暑假最需要提神冰咖啡！本周最新咖啡優惠出爐，7-11慶祝獲便利商店金牌獎，門市限時咖啡買2送2；全家便利商店領券爽喝35元蕎麥醇奶茶；美廉社特大杯美式平均30元，路易莎浸泡式精品咖啡預購買1送1。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（7月5日至7月11日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾大杯燕麥拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾中杯精品燕麥拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）◾梔子花奶青茶／琥珀小葉奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾鹿兒島濃焙茶拿鐵／奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，5.6折（原價95元、特價53元）◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）◾懷舊鳳梨冰買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯濃萃美式11杯350元，6.4折（原價50元、特價32元）◾大杯濃萃拿鐵11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）◾經典好時可可、香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯燕麥拿鐵11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）◾金焙蕎麥醇奶茶35元，6.4折（原價55元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）7月6日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。周三（7月8日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（7月10日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）路易莎20周年推出2款全新浸泡式精品咖啡，7月底前限時預購買1送1， G1日曬耶加雪菲（淺焙）每盒平均208元、黑金淬煉典藏（深焙）每盒平均138元，冷熱皆宜。路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。