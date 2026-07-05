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就業降溫暫緩升息疑慮 Fed會議紀錄成關鍵觀察

AI熱潮後資金輪動 科技股能否續強受矚

達美、百事率先揭財報季 消費動能成焦點

企業獲利成牛市關鍵 分析師看好漲勢延續至2027年

美國股市週五（3日）因美國獨立日假期全日休市，週四（2日）在就業市場表現疲軟下變相上漲，道瓊工業指數收紅近600點再創新高。美股在2026年上半年繳出亮眼成績單，但進入下半年後，市場焦點正迅速轉向美國聯準會（Fed）利率政策及企業財報表現。投資人將透過下周公布的聯準會會議紀錄，以及達美航空（Delta Air Lines）、百事公司（PepsiCo）等企業財報，評估美股漲勢是否仍具延續性，以及升息預期是否將進一步升溫。根據路透社報導，今年以來，美股走勢歷經明顯轉折。年初市場原本預期聯準會將啟動降息，隨著通膨持續高於2%目標，加上新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）採取較為鷹派立場，市場目前已轉而押注今年稍晚可能再度升息。不過，美國日前公布的6月就業報告低於市場預期，稍微緩解市場對短期升息的擔憂。根據LSEG數據，截至週四，聯邦基金利率期貨顯示，市場預估9月升息機率約為五成左右，顯示投資人對政策走向仍存在高度分歧。市場下一個重要觀察指標，將是美東時間8日公布的聯準會6月政策會議紀錄。這也是華許上任後主持的首次決策會議。會中他強調，聯準會首要任務仍是恢復物價穩定，並表示未來將不再透過明確前瞻指引（Forward Guidance）引導市場預期，使會議紀錄的重要性進一步提升。投資人將密切關注官員對能源價格、通膨前景及利率政策的討論內容，同時觀察決策委員之間是否出現不同立場。宏利約翰漢考克投資管理（Manulife John Hancock Investments）聯席首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）表示，市場最關心的是，新任主席及決策團隊究竟將以哪些經濟數據作為未來升息依據，以及官員整體態度是否比預期更加鷹派。市場人士指出，若聯準會正式啟動新一輪緊縮循環，企業與消費者借貸成本將同步上升，公債殖利率也可能持續走高，進一步壓縮股市估值空間。除了貨幣政策外，第二季財報季也將成為左右市場的重要變數。美股今年第二季表現亮眼，標普500指數單季上漲14.9%，創下2020年以來最佳季度表現，主要受惠於人工智慧（AI）熱潮持續帶動半導體與大型科技股走高。不過，近期科技股波動明顯加劇，尤其半導體族群本周再度出現大幅修正，使市場開始關注資金是否正逐步轉向其他產業。近一個月來，醫療保健、工業及金融類股表現相對穩健，部分投資人期待市場能由少數科技權值股領漲，轉向更多族群共同支撐多頭格局。嘉信理財（Charles Schwab）交易與衍生性商品策略主管馬佐拉（Joe Mazzola）表示，未來幾周將是觀察市場是否成功完成「類股輪動（rotation）」的重要時刻。他指出，如果科技股只是短暫修正，而其他產業能順勢接棒上漲，將有助於美股漲勢更加健康；但若科技股持續走弱，市場也可能面臨更全面的回檔壓力。另一方面，美股即將迎來第二季財報季考驗。市場普遍預估，標普500企業第二季整體獲利將年增超過24%，門檻明顯高於第一季。分析師認為，在第一季企業獲利大幅優於預期後，投資人將更重視企業是否能維持成長動能。下周率先公布財報的達美航空（Delta Air Lines）和百事公司（PepsiCo），也被視為觀察美國消費力的重要風向球。航空業可反映旅遊需求變化，食品飲料企業則有助了解家庭消費趨勢。此外，下周公布的美國服務業及製造業景氣數據，也將提供更多有關通膨與經濟活動的線索。截至目前為止，標普500指數今年累計上漲逾9%，以科技股為主的那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）則上漲約11%。市場人士認為，在中東局勢暫時降溫後，企業獲利表現將重新成為左右美股多頭行情最重要的核心因素。Truist Advisory Services投資長勒納（Keith Lerner）表示，若企業能持續交出符合預期甚至優於預期的獲利成績單，不僅可支撐美股今年漲勢，也有望延續至2027年，成為本輪牛市最重要的基本面支柱。