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2026世界盃16強賽持續進行，世界排名第1的法國隊今（5）日在美國費城迎戰巴拉圭。面對對手擺出5後衛的鐵桶陣，法國苦戰超過1小時才打破僵局，替補登場的杜埃（Désiré Doué）製造關鍵12碼罰球，姆巴佩（Kylian Mbappé）穩穩操刀命中，終場以1：0驚險過關，連續4屆世界盃挺進8強，將在下一輪對決摩洛哥。這場勝利也讓法國主帥德尚（Didier Deschamps）締造新里程碑，成為世界盃歷史上首位率隊在淘汰賽拿下10場勝利的總教練。爆冷淘汰德國晉級的巴拉圭，此役面對奪冠熱門法國，從開賽就祭出「5-4-1」陣型，全隊退守半場，希望封鎖法國豪華攻擊群。控球率占盡優勢的法國，卻始終難以突破密集防線。第22分鐘，科內（Manu Koné）禁區外遠射，才完成全場第一腳射門；第31分鐘，姆巴佩接應傳中試圖頭槌攻門，可惜未能頂中球。比賽第35分鐘，姆巴佩與巴拉圭後衛爆發口角，雙方球員一度推擠，場面火藥味十足。隨後姆巴佩又多次遭到粗暴犯規，但裁判始終沒有吹罰，也讓法國前鋒頻頻向裁判抱怨。雙方易邊後，法國持續耐心尋找破口。第65分鐘，剛替補登場不久的杜埃帶球闖入禁區，與巴拉圭中場戈梅斯（Diego Gómez）接觸後倒地，主裁判第一時間沒有表示。不過VAR介入後，裁判親自觀看重播，最終改判12碼罰球。姆巴佩站上罰球點後冷靜觀察門將動向，將球穩穩送入球門右側，幫助法國在第70分鐘打破僵局，也攻進本屆世界盃個人第7球。落後的巴拉圭最後階段全面壓上，甚至不惜提高身體對抗強度，但法國後防線與門將邁尼昂（Mike Maignan）穩健守住領先優勢。補時階段姆巴佩連續兩次射門都遭巴拉圭門將希爾（Orlando Gil）化解，未能擴大比分，最終法國仍以1：0笑納勝利。這顆致勝12碼，不僅讓姆巴佩以7球追平梅西（Lionel Messi），並列本屆世界盃射手榜首位，也讓姆巴佩繼2022年世界盃至少攻進7球後，本屆再度達成單屆7球里程碑，成為繼梅西之後，史上第二位連續兩屆世界盃都至少攻入7球的球員，持續朝個人生涯首座世界盃金靴獎邁進。至於法國在連闖8強後，下一戰將迎戰本屆表現同樣亮眼的摩洛哥，力拚連續挺進世界盃4強。