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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週多個星座面臨情感背叛與合作危機，表示，牡羊座、天蠍座與射手座皆需嚴防三角戀或對方劈腿的警訊，摩羯座更有主動尋找小三的傾向；在職場上，牡羊則面臨拆夥危機。此外，Princess也點出，雙子座本週運勢較為慘澹，水瓶與雙魚則面臨努力卻白忙一場、無成交運的窘境，唯有金牛座在理智理財與選擇中，仍暗藏大好機會，需謹慎拿捏。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方可能已經非單身，但是你們有交往的可能，但毛病也很多。◾ 工作、事業運：如果對合作夥伴積怨已久有可能拆夥。◾ 愛情、桃花運：剛交往的話小事可能讓你不爽，比如說對方拒絕你的要求，但是這段感情本質上是段三角戀。本週運勢重點：工作、愛情這週工作愛情方面都比較為所欲為，注意不要太不理性了，裡頭有好機會。◾ 工作、事業運：拒絕大好機會有一種當英雄的爽感，但機會是被你拒絕掉了。◾ 愛情、桃花運：小心發瘋，斷了感情。本週運勢重點：愛情、工作這週工作方面比較慘澹一些，慘中還有更慘，請多擔待一點。◾ 工作、事業運：小心臨時談不成生意。◾ 愛情、桃花運：感情上不太開心，因為對方沒有動作，也沒有進展。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方真的有喜歡你或是想交往嗎，要仔細觀察。◾ 工作、事業運：多注意給人家的印象，像是評價，多加強吸引市場的目光。◾ 愛情、桃花運：感情不錯但是沒有下一步承諾，對方可能覺得不適合交往。本週運勢重點：工作這週工作方面要如何起死回生看你自己了，否則評價還是兩極。◾ 工作、事業運：小心起衝突，否則生意不再上門，你現在的評價很兩極，喜歡你的要好好經營。◾ 愛情、桃花運：感情世界暫時沒有什麼動靜，有也濺不起波瀾。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方覺得你是他的菜，但是有很多沒辦法接受的毛病。◾ 工作、事業運：小心變成被討厭的人。◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，小心別暴露太多缺點讓對方遠離你。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有已婚的對象喜歡你，你可能會拒絕。◾ 工作、事業運：小心業績不佳，狀況糟糕，可能對方難搞定，但是是有錢的公司、客戶。◾ 愛情、桃花運：有桃花運，但是是已婚的類型。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心有第三者，對方可能非單身了。◾ 工作、事業運：一陣好一陣壞，狀況變得糟糕。◾ 愛情、桃花運：對方無消無息可能是脫單了喔。本週運勢重點：愛情這週愛情方面由你主動感情會比較好一點，否則對方會劈腿還沒有動靜。◾ 工作、事業運：接應不暇，也有些會被取消的案子生意，小心小人。◾ 愛情、桃花運：感情不錯對方對你很好，但是小心對方會劈腿。本週運勢重點：日常、工作、愛情這週工作愛情方面小心小人、小三，但很有可能是你自己找小三、當小人。◾ 工作、事業運：小心小人，但你也不是等閒的。◾ 愛情、桃花運：你可能會劈腿，覺得對方不夠愛你。本週運勢重點：愛情這週工作方面沒有成交運，像白忙一場。◾ 工作、事業運：小心討價還價、沒有成交運。◾ 愛情、桃花運：對方無心，小心糾纏在一起。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心愛錯人，得不到回報。◾ 工作、事業運：不太容易談成，即便是很努力。◾ 愛情、桃花運：苦追無果，有考慮要暫停。