本週多個星座面臨情感背叛與合作危機，塔羅占星家Princess表示，牡羊座、天蠍座與射手座皆需嚴防三角戀或對方劈腿的警訊，摩羯座更有主動尋找小三的傾向；在職場上，牡羊則面臨拆夥危機。此外，Princess也點出，雙子座本週運勢較為慘澹，水瓶與雙魚則面臨努力卻白忙一場、無成交運的窘境，唯有金牛座在理智理財與選擇中，仍暗藏大好機會，需謹慎拿捏。
塔羅占星家Princess分享12星座本周運勢（7月5日至7月11日）
♈ 牡羊座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方可能已經非單身，但是你們有交往的可能，但毛病也很多。
◾ 工作、事業運：如果對合作夥伴積怨已久有可能拆夥。
◾ 愛情、桃花運：剛交往的話小事可能讓你不爽，比如說對方拒絕你的要求，但是這段感情本質上是段三角戀。
♉ 金牛座
本週運勢重點：工作、愛情
這週工作愛情方面都比較為所欲為，注意不要太不理性了，裡頭有好機會。
◾ 工作、事業運：拒絕大好機會有一種當英雄的爽感，但機會是被你拒絕掉了。
◾ 愛情、桃花運：小心發瘋，斷了感情。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情、工作
這週工作方面比較慘澹一些，慘中還有更慘，請多擔待一點。
◾ 工作、事業運：小心臨時談不成生意。
◾ 愛情、桃花運：感情上不太開心，因為對方沒有動作，也沒有進展。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方真的有喜歡你或是想交往嗎，要仔細觀察。
◾ 工作、事業運：多注意給人家的印象，像是評價，多加強吸引市場的目光。
◾ 愛情、桃花運：感情不錯但是沒有下一步承諾，對方可能覺得不適合交往。
♌ 獅子座
本週運勢重點：工作
這週工作方面要如何起死回生看你自己了，否則評價還是兩極。
◾ 工作、事業運：小心起衝突，否則生意不再上門，你現在的評價很兩極，喜歡你的要好好經營。
◾ 愛情、桃花運：感情世界暫時沒有什麼動靜，有也濺不起波瀾。
♍ 處女座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方覺得你是他的菜，但是有很多沒辦法接受的毛病。
◾ 工作、事業運：小心變成被討厭的人。
◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，小心別暴露太多缺點讓對方遠離你。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有已婚的對象喜歡你，你可能會拒絕。
◾ 工作、事業運：小心業績不佳，狀況糟糕，可能對方難搞定，但是是有錢的公司、客戶。
◾ 愛情、桃花運：有桃花運，但是是已婚的類型。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心有第三者，對方可能非單身了。
◾ 工作、事業運：一陣好一陣壞，狀況變得糟糕。
◾ 愛情、桃花運：對方無消無息可能是脫單了喔。
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面由你主動感情會比較好一點，否則對方會劈腿還沒有動靜。
◾ 工作、事業運：接應不暇，也有些會被取消的案子生意，小心小人。
◾ 愛情、桃花運：感情不錯對方對你很好，但是小心對方會劈腿。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：日常、工作、愛情
這週工作愛情方面小心小人、小三，但很有可能是你自己找小三、當小人。
◾ 工作、事業運：小心小人，但你也不是等閒的。
◾ 愛情、桃花運：你可能會劈腿，覺得對方不夠愛你。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情
這週工作方面沒有成交運，像白忙一場。
◾ 工作、事業運：小心討價還價、沒有成交運。
◾ 愛情、桃花運：對方無心，小心糾纏在一起。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心愛錯人，得不到回報。
◾ 工作、事業運：不太容易談成，即便是很努力。
◾ 愛情、桃花運：苦追無果，有考慮要暫停。
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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♈ 牡羊座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方可能已經非單身，但是你們有交往的可能，但毛病也很多。
◾ 工作、事業運：如果對合作夥伴積怨已久有可能拆夥。
◾ 愛情、桃花運：剛交往的話小事可能讓你不爽，比如說對方拒絕你的要求，但是這段感情本質上是段三角戀。
♉ 金牛座
本週運勢重點：工作、愛情
這週工作愛情方面都比較為所欲為，注意不要太不理性了，裡頭有好機會。
◾ 工作、事業運：拒絕大好機會有一種當英雄的爽感，但機會是被你拒絕掉了。
◾ 愛情、桃花運：小心發瘋，斷了感情。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情、工作
這週工作方面比較慘澹一些，慘中還有更慘，請多擔待一點。
◾ 工作、事業運：小心臨時談不成生意。
◾ 愛情、桃花運：感情上不太開心，因為對方沒有動作，也沒有進展。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方真的有喜歡你或是想交往嗎，要仔細觀察。
◾ 工作、事業運：多注意給人家的印象，像是評價，多加強吸引市場的目光。
◾ 愛情、桃花運：感情不錯但是沒有下一步承諾，對方可能覺得不適合交往。
♌ 獅子座
本週運勢重點：工作
這週工作方面要如何起死回生看你自己了，否則評價還是兩極。
◾ 工作、事業運：小心起衝突，否則生意不再上門，你現在的評價很兩極，喜歡你的要好好經營。
◾ 愛情、桃花運：感情世界暫時沒有什麼動靜，有也濺不起波瀾。
♍ 處女座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方覺得你是他的菜，但是有很多沒辦法接受的毛病。
◾ 工作、事業運：小心變成被討厭的人。
◾ 愛情、桃花運：有桃花出現，小心別暴露太多缺點讓對方遠離你。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有已婚的對象喜歡你，你可能會拒絕。
◾ 工作、事業運：小心業績不佳，狀況糟糕，可能對方難搞定，但是是有錢的公司、客戶。
◾ 愛情、桃花運：有桃花運，但是是已婚的類型。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心有第三者，對方可能非單身了。
◾ 工作、事業運：一陣好一陣壞，狀況變得糟糕。
◾ 愛情、桃花運：對方無消無息可能是脫單了喔。
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面由你主動感情會比較好一點，否則對方會劈腿還沒有動靜。
◾ 工作、事業運：接應不暇，也有些會被取消的案子生意，小心小人。
◾ 愛情、桃花運：感情不錯對方對你很好，但是小心對方會劈腿。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：日常、工作、愛情
這週工作愛情方面小心小人、小三，但很有可能是你自己找小三、當小人。
◾ 工作、事業運：小心小人，但你也不是等閒的。
◾ 愛情、桃花運：你可能會劈腿，覺得對方不夠愛你。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情
這週工作方面沒有成交運，像白忙一場。
◾ 工作、事業運：小心討價還價、沒有成交運。
◾ 愛情、桃花運：對方無心，小心糾纏在一起。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心愛錯人，得不到回報。
◾ 工作、事業運：不太容易談成，即便是很努力。
◾ 愛情、桃花運：苦追無果，有考慮要暫停。
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