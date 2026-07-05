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法國在2026世界盃16強賽靠著姆巴佩（Kylian Mbappé）操刀12碼，以1：0淘汰巴拉圭晉級8強。這場比賽最大的轉折點是第65分鐘杜埃（Désiré Doué）在禁區內倒地所獲得的12碼判決。對此，曼聯前隊長基恩（Roy Keane）與裁判分析媒體《Archivo VAR》都對主裁判坦塔舍夫（Ilgiz Tantashev）的執法提出嚴厲的批評，讓這次判決再度成為外界熱議焦點。下半場第65分鐘，法國小將杜埃（Désiré Doué）在禁區內倒地、經由VAR介入後改判的關鍵點球，直接決定了比賽勝負，但這個吹判在曼聯前隊長基恩眼中完全無法接受。「在我看來，這簡直就是一場搶劫。」基恩在直播中表示：「我認為那根本不是一個點球。杜埃倒得太輕易了，而裁判竟然完全買單。巴拉圭完全會覺得自己是被無端懲罰。對我來說，法國隊被送了一份改變整場比賽的超級大禮。」基恩更直言，這正是為什麼全世界球迷都會對VAR感到挫敗的原因，「你看重播時會問自己：『這球到底是怎麼判的？』我根本沒看到足夠的肢體接觸。我只看到一個球員在主動尋找接觸、倒地，然後得到了回報。如果這種程度在世界盃都能判點球，那防守球員根本沒有生存空間。巴拉圭絕對有權利感到委屈和憤怒。」除了基恩之外，專門分析判罰的社群帳號《Archivo VAR》同樣對主裁判坦塔舍夫給出極低評價，賽後僅打出1.0分，並形容這是「一個應該被遺忘的夜晚」。《Archivo VAR》指出，坦塔舍夫整場比賽幾乎找不到任何值得稱讚的地方，多次放過明顯應該出示黃牌的犯規，判罰尺度缺乏一致性，也無法有效維持比賽節奏。該媒體也認為，比賽從開賽不久便逐漸脫離主裁判掌控，多次球員爆發衝突時，裁判都未能展現足夠權威，導致場上對抗越來越激烈。針對全場最具爭議的12碼判決，《Archivo VAR》則與基恩持不同角度分析。平台指出，杜埃當時在禁區內遭到絆倒，主裁判第一時間並未吹罰，直到VAR介入提醒後，坦塔舍夫親自到場邊觀看重播，最終才改判12碼。儘管《Archivo VAR》認為這次VAR介入屬於正確程序，但仍強調，整體而言，坦塔舍夫此役在犯規尺度、黃牌掌控以及比賽管理方面都表現不佳，甚至可能是本屆世界盃開賽以來最糟糕的一場裁判執法。這場比賽最終由法國1：0擊敗巴拉圭晉級8強，但圍繞在裁判判決上的討論，恐怕仍將持續延燒。