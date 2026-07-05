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哈米尼國葬展開 美伊同步暫停談判與軍事行動

數十萬人湧德黑蘭送別 國葬成凝聚政權重要舞台

▲伊朗前最高領袖哈米尼國葬自7月4日起展開，遺體將先在德黑蘭舉行追悼儀式，之後巡迴伊朗多座城市。（圖／美聯社／達志影像）

荷姆茲海峽談判未停 伊朗警告西方勿介入

川普、納坦雅胡擬再會面 美以關係現微妙變化

伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）國葬4日正式展開，數十萬民眾湧入首都德黑蘭（Tehran）送別，伊朗政府也宣布展開為期數天的悼念活動。在此同時，美國總統川普（Donald Trump）透露，美伊雙方已同意在國葬期間暫停談判與軍事行動約一週，待喪禮結束後再恢復磋商，顯示中東局勢暫時進入短暫降溫期。川普接受《Axios》專訪時表示，目前伊朗「非常希望達成協議」，但雙方決定先讓談判暫停一周，直到哈米尼國葬相關活動結束。川普說：「他們現在都在那裡（參加國葬），我們可以一擊解決他們所有人，但我們不會那麼做，否則就沒有人可以談判了。」他表示，未來一週內，美伊雙方都不會發動攻擊。川普還提到，看到不少伊朗民眾在哈米尼葬禮上落淚令他感到意外，因為他原本認為伊朗人民並不喜歡哈米尼，「也許那些眼淚是假的吧。」根據美聯社報導，據伊朗官方安排，哈米尼國葬自7月4日起展開，遺體將先在德黑蘭舉行追悼儀式，之後巡迴伊朗多座城市及鄰國伊拉克（Iraq），最後預計於10日在其出生地、伊朗東北部聖城馬什哈德（Mashhad）的伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza Shrine）安葬。為配合國葬，伊朗政府已封閉部分道路、限制空域並暫停部分公共活動。數十萬名支持者4日聚集德黑蘭大禮拜堂（Grand Mosalla），在覆蓋國旗的哈米尼靈柩前拍胸哀悼，高喊「美國去死」、「以色列去死」等口號，現場亦有人高舉寫有「#KillTrump」標語的旗幟，要求對美國與以色列展開報復。哈米尼今年2月28日在美、以聯合發動的空襲中喪生，享壽86歲。分析認為，這場延後舉行的國葬，不僅是悼念儀式，也有助於鞏固伊朗神權體制，並為新任最高領袖、哈米尼之子穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）建立政治正當性。目前，美伊仍就永久停火及荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運安排進行談判。伊朗近期主張，未來將對通行荷姆茲海峽的船舶收取費用，引發西方國家關切。伊朗首席談判代表加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）也批評英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前發表聯合聲明，稱兩國軍隊已準備協助維護荷姆茲海峽航行安全。他警告，海峽安全應由沿岸國家共同維護，「製造危機者必須承擔其冒險行動帶來的後果」。另一方面，川普也透露，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已提出希望前往白宮會晤，雙方已同意近期在美國舉行會談。不過，以色列官員表示，由於川普下周將前往土耳其出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，雙方最快可能於下周、或隔周安排會面。若成行，這將是兩人自今年2月以來首次面對面會談。當時納坦雅胡曾向川普提出共同對伊朗採取軍事行動的構想，但近幾個月，雙方在伊朗、黎巴嫩及區域局勢等議題上的立場逐漸出現分歧。川普上月仍簽署延長美伊停火的諒解備忘錄（MOU），並推動新一輪核談判，同時要求以色列限制在黎巴嫩南部的軍事行動，以避免影響與伊朗的協商進程。此外，美國媒體指出，川普身邊不少幕僚近月對納坦雅胡愈來愈失望，認為他在多項區域政策判斷失誤。川普甚至曾在電話中痛批納坦雅胡「瘋了」，並指責對方「不知感恩」。儘管如此，對即將投入今年10月以色列國會選舉的納坦雅胡而言，若能赴白宮與川普會面，仍具有重要政治象徵意義，也有助於提振選情。