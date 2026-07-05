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2026年美加墨世界盃16強淘汰賽爆出本屆至今最具爭議的裁判判決！法國隊雖然以1：0驚險淘汰南美勁旅巴拉圭，成功挺進8強，但賽後全球球迷討論的焦點，卻完全被烏茲別克籍主裁判坦塔舍夫（Ilgiz Tantashev）搶走。巴拉圭全場祭出高強度身體對抗，累積13次犯規卻連一張黃牌都沒吞下，反倒是贏球的法國隊被出示3張黃牌，雙標尺度引爆眾怒，被球迷怒轟是「世界盃最黑一戰」，甚至有人酸說：「這裁判根本該去吹WWE摔角比賽吧！」這場攸關晉級的生死戰中，面對實力高出一截的法國隊，巴拉圭祭出了極具侵略性的身體對抗與犯規戰術，試圖藉此打亂法國球員的進攻節奏。從比賽一開局，巴拉圭球員就不斷上演兇狠的滑鏟、拉扯，甚至多次出現可能導致對手受傷的粗暴動作，連罰球點附近的草皮都遭到嚴重破壞。然而，令人感到不可思議的是，主裁判坦塔舍夫對於這些明顯的戰術性犯規與惡意傷人動作，竟然視若無睹。根據賽後統計，巴拉圭全場共計出現了13次犯規，但坦塔舍夫卻吝於從口袋中掏出任何一張黃牌來控制局面。與此形成強烈對比的是，法國隊在比賽中僅因為幾次正常的戰術犯規與抗議，就被坦塔舍夫毫不猶豫地發了3張黃牌。這種極度雙標且失控的執法尺度，不僅讓場上的法國球員感到無比沮喪與憤怒，更讓透過轉播觀看比賽的全球球迷看傻了眼。比賽結束後，坦塔舍夫的名字瞬間登上了全球各大社群平台的熱搜榜，幾乎一面倒全是針對他執法表現的猛烈砲轟。許多球迷懷疑他執法不公，甚至怒斥他可能涉及腐敗。有國外網友酸度爆表地留言：「我想這位坦塔舍夫先生，賽後應該會帶著夫人去巴拉圭好好度個長假吧！」、「他絕對有資格名列世界盃歷史上最差裁判的前三名，這絕對需要被徹底調查。」更有一批憤怒的球迷在網路上發起請願，要求國際足總（FIFA）將坦塔舍夫終身禁賽，禁止他未來再參與任何裁判工作。「這是我見過足球史上最糟糕的裁判，他完全讓比賽失控了。巴拉圭在13次犯規後踢滿90分鐘卻沒有一張黃牌，這絕對是不可原諒的。」甚至有網友幽默又無奈地建議：「坦塔舍夫真的該換個職業了，他如果去當WWE（美國職業摔角）的裁判，絕對會比現在更在行。」