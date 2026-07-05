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▲進入8強後的法國隊，自1938年以來的晉級成功率高達驚人的85.7%。（圖／美聯社／達志影像）

觀察面向 歷史數據與戰績 戰況意義與紀錄亮點 1938年以來的 8強晉級率 7次參賽，6次成功晉級 (勝率85.7%) 展現法國隊在賽事後段的極高穩定性與抗壓能力。 唯一一次 8強敗北紀錄 2014年以 0:1 輸給德國隊 當年擊敗法國的德國隊，最終奪下了該屆世界盃冠軍。 8強遭遇「非歐洲球隊」戰績 3戰全勝 (勝率100%) 分別於1986勝巴西、2006勝巴西、2018勝烏拉圭。摩洛哥將是第4支挑戰者。

2026年美加墨世界盃8強戰即將上演法國對決摩洛哥的焦點大戰，「高盧雄雞」法國隊在16強戰靠著姆巴佩（Kylian Mbappe）操刀十二碼破門，以1：0驚險淘汰南美勁旅巴拉圭後，接下來將迎戰本屆表現亮眼的北非強權摩洛哥。不過攤開歷史數據，法國隊在世界盃8強戰堪稱自帶「神級BUFF」，不僅自1938年以來7次闖進8強有6次成功晉級4強，面對非歐洲球隊更是保持100%勝率，也讓摩洛哥能否打破這項恐怖魔咒，成為本屆世界盃8強戰最大看點之一。進入世界盃8強階段的法國隊，往往能展現出極強的統治力與心理素質。根據統計，自1938年世界盃以來，法國隊總計有7次成功闖入1/4決賽（8強），而在這7次當中，他們有高達6次成功擊敗對手晉級4強，晉級成功率高達驚人的85.7%。在這漫長的88年歷史歲月中，法國隊唯一一次在1/4決賽中倒下，發生在2014年的巴西世界盃。當時他們以0比1惜敗給了如日中天的「日耳曼戰車」德國隊，而那支擊敗他們的德國隊，最終也勢如破竹地拿下了當屆的世界盃總冠軍。換言之，除非對手具備絕對的冠軍相，否則極難在8強賽階段將法國隊攔下。除了超高的8強晉級率之外，即將迎戰摩洛哥的法國隊，還握有另一項讓對手絕望的對戰定律。歷史數據顯示，摩洛哥將是法國隊在世界盃1/4決賽歷史上，所遭遇的第4支「非歐洲球隊」。而在前3次面對非歐洲球隊的8強戰中，法國隊保持著無可挑剔的「100%全勝」晉級紀錄。這3場經典戰役分別是：1986年透過PK大戰淘汰擁有蘇格拉底的巴西隊；2006年靠著席丹的魔術般助攻，以1比0再次氣走巴西隊；以及最近一次在2018年俄羅斯世界盃，以2比0乾淨俐落地淘汰南美傳統強權烏拉圭。面對歷史數據的絕對劣勢，摩洛哥能否在接下來的1/4決賽中打破這項「非歐洲球隊必敗」的魔咒，將成為本屆賽事的最大看點。