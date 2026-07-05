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媽幫三寶領待用餐「自己卻不領」！闆娘暖問一句話逼哭她

全天下媽媽都要愛自己！闆娘喊話：媽媽也需要被照顧

▲流動餐車「崇妮 大腸包小腸」長期提供愛心待用餐給有需要的人，近期因分享暖心故事而引發討論。（圖／崇妮 大腸包小腸臉書）

超過3萬人支持！闆娘細心1動作被發現：太暖心

對方媽媽突然落淚之後，老闆娘立刻把鏡頭往旁邊移，避免拍到對方，「闆娘很尊重對方，把鏡頭調整到自己的方向不要照到她」。

人間處處有溫情！流動餐車「崇妮 大腸包小腸」長期提供愛心待用餐給有需要的人，近日業者藉由影片訴說一段鼻酸又感動的小故事，暖心故事瞬間引發廣大迴響，吸引超過3萬網友按讚，紛紛留言「闆娘的正能量溫暖了這個社會！」流動餐車「崇妮 大腸包小腸」每月都會提供愛心待用餐給需要的民眾，但每人限領一組，不過業者在本月1日於粉專分享一則暖心故事，有位媽媽隻身一人前來，並老闆娘見狀馬上安撫對方，並不斷喊著「不要哭」，但說著說著，老闆娘自己也忍不住哽咽，心疼表示「有時候我們總以為，媽媽不吃沒關係、媽媽撐一下就好。但其實媽媽也是需要被照顧、被心疼的人」。老闆娘坦言，自己身為人母，但在當了媽媽後，才發現許多人總是把最好的留給孩子，卻忘了把自己照顧好。老闆娘也感動喊話全天下的媽媽，影片曝光後，瞬間在網路上引起廣大迴響，至今已累積高達3.1萬人按讚，數千人留言，還有超過600人轉發，不少網友也被老闆娘的善心給感動，紛紛在底下留言「闆娘的正能量溫暖了這個社會」、「世界破破爛爛，總有人縫縫補補」、「有時候破防是一句溫暖的關心話，謝謝闆娘替這個社會修補」。不只如此，還有網友發現老闆娘的暖心行為，在對此，業者也親自回應，坦言平時與一般客人對話，會詢問客人能不能入鏡，客人答應後，才會把手機拿去與客人入鏡合影，「但領餐人，妮闆娘不會讓他們入鏡的」。