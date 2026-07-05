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伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）國葬仍在進行之際，美伊雙方也為談判按下暫停鍵。美國總統川普（Donald Trump）日前透露，雙方已同意在國葬期間暫停談判與軍事行動約一週；如今外媒指出，美伊預計將於7月11日恢復協商，針對制裁解除、伊朗海外凍結資產及核計畫等議題展開新一輪談判。沙烏地阿拉伯媒體《Al Arabiya》報導，美伊預計在哈米尼國葬結束後重啟談判，會談重點包括美國對伊朗的制裁措施、遭凍結的伊朗海外資金，以及伊朗核計畫等核心議題。這也將是雙方在兩週前簽署諒解備忘錄（MOU）後，持續推動永久協議的重要一步。根據該備忘錄，美伊同意停火，並在60天內完成涵蓋伊朗核計畫的最終協議談判。在正式恢復協商前，美伊雙方已於本月稍早在卡達首都杜哈（Doha）舉行間接技術性會談。川普形容，這場會談「進行得非常順利」。不過，雙方對會談成果說法並不一致。伊朗方面宣稱，雙方已就部分遭凍結的數十億美元伊朗資金解凍達成共識；但美國官員則否認已作出相關承諾，顯示部分關鍵議題仍存在明顯分歧。此前，川普接受《Axios》專訪時表示，考量哈米尼國葬正在舉行，美伊決定先暫停談判約一週，同時停止軍事行動，待相關悼念活動結束後再恢復磋商。分析認為，若美伊如期於7月11日恢復談判，將是雙方停火後首次正式進入下一階段協商，能否在60天期限內就核計畫與解除制裁達成最終協議，將成為影響中東局勢及全球能源市場的重要觀察指標。