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▲在2026美加墨世界盃16強淘汰中，法國隊面對巴拉圭極具破壞性的粗野防守，最終靠著下半場的關鍵點球，以1比0驚險收下勝利，成功搶下8強門票。（圖／路透／達志影像）

▲姆巴佩本屆世界盃持續與梅西上演進球競逐，兩人皆已單屆至少攻進7球，再次寫下世界盃史上罕見紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃16強戰，「高盧雄雞」法國隊靠著當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在下半場第70分鐘操刀十二碼破門，最終以1：0驚險淘汰南美勁旅巴拉圭，順利挺進8強。不過這顆價值連城的進球，不只是法國晉級關鍵，更讓姆巴佩再度寫下誇張紀錄。近3屆世界盃淘汰賽，姆巴佩個人已狂轟11球，進球數甚至超越巴西、英格蘭等傳統強權同期全隊表現，堪稱真正的「一人抵一國」，也讓他的大場面統治力再度被推上歷史級討論。在世界盃這種高壓的淘汰賽（一戰定生死）階段，進球往往是最困難的任務，但對姆巴佩來說似乎猶如探囊取物。憑藉這顆點球，姆巴佩在世界盃生涯的19次出場中已累積打入19球；更可怕的是，他在其中10場「淘汰賽」中就狂轟了11球。這項數據有多誇張？根據統計，自2018年俄羅斯世界盃以來，姆巴佩個人在淘汰賽階段的11個進球，竟然比許多傳統足球強國「全隊」的進球總數還要多。在這段期間內，巴西與英格蘭全隊在淘汰賽僅打入10球，葡萄牙為9球，而西班牙更是只有可憐的4球。這項「一人抵一國」的超狂數據，徹底奠定了姆巴佩作為當今足壇最強大場面前鋒的歷史地位。這場對陣巴拉圭的生死戰，同時也是姆巴佩代表法國國家隊出戰的第103場比賽。這顆進球讓他正式達成了在國家隊「直接參與100球」的偉大里程碑（包含63個進球與37次助攻），證明了他不僅是無情的進球機器，更是法國隊體系中最不可或缺的進攻大腦。此外，若將世界盃與歐洲盃兩項重大賽事的進球合併計算，姆巴佩目前以20顆進球（世界盃19球、歐洲盃1球），成功追平了英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），並正式超越了德國傳奇射手克洛澤（Miroslav Klose，19球）與「轟炸機」蓋德·穆勒（Gerd Müller，18球）。目前在歐洲球員的重大賽事進球榜上，僅次於葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的25球。本屆美加墨世界盃還出現了另一個極具傳奇色彩的現象。隨著姆巴佩在1/8決賽破門，他與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在本屆賽事的進球數皆已達到至少7球。根據歷史數據，這是世界盃賽史上「第3次」出現有兩名不同球員在同一屆賽事中皆打入至少7球的空前盛況。第一次發生在遙遠的1970年（蓋德·穆勒與雅伊濟尼奧）；而第二次與第三次，竟然全都是由姆巴佩與梅西這兩位跨世代的巨星所包辦（2022年與2026年）。