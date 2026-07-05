我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臨危受命頂替中場主力楚阿梅尼先發的科內（Manu Koné，圖），在本場比賽展現了極佳的身體對抗性與防守意識。他不僅成功破壞了巴拉圭的反擊節奏，在控球端的穩健表現也為法國隊提供了堅實的後盾。（圖／路透／達志影像）

攻守數據指標 🇫🇷 法國 🇵🇾 巴拉圭 數據背後的戰況解析 控球率 76% 24% 法國呈現絕對圍攻態勢，巴拉圭則完全放棄球權。 總射門數 (射正) 15 (5) 5 (1) 法國面對鐵桶陣難以切入，多數為禁區外的遠射嘗試。 預期進球值 (xG) 1.36 0.15 扣除點球機會，法國隊的運動戰進攻效率並不理想。 角球次數 12 次 2 次 法國創下本屆單場角球新高，但傳中品質不佳未能轉化進球。 傳球成功率 90% 54% 巴拉圭全場僅完成99次傳球，戰術意圖完全以死守為主。

▲面對巴拉圭全場收縮防線與頻繁的戰術犯規，法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）在場邊一度顯得相當焦慮，甚至對於球員隨意的遠射感到不滿。所幸他果斷的換人調度最終收到了成效，幫助球隊驚險晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）

法國隊贏了，但這場勝利絕對稱不上輕鬆。2026年美加墨世界盃16強淘汰賽，「高盧雄雞」在費城林肯金融球場以1：0驚險擊敗巴拉圭，成功挺進8強，但整場比賽幾乎被對手的低位防守與鐵桶陣拖進泥沼。法國雖握有高達76%的控球率，還製造12次角球，卻在上半場繳出零射正的尷尬內容，遲遲無法撕開巴拉圭密不透風的防線。真正改變戰局的關鍵，來自總教練德尚（Didier Deschamps）下半場一次換人調度，替補登場的21歲小將杜埃（Désiré Doué）製造十二碼，才讓姆巴佩（Kylian Mbappé）一錘定音，避免法國被巴拉圭拖進延長賽甚至PK大戰的危險劇本。儘管賽前外界一致看好法國隊能輕鬆過關，但總教練德尚（Didier Deschamps）的子弟兵卻在費城的高溫下踢得無比掙扎。巴拉圭從開賽就打定主意要將比賽拖入延長賽甚至PK大戰，他們全場放棄控球，防線深深龜縮在自家半場，並搭配頻繁的戰術性犯規來破壞法國隊的進攻節奏。在巴拉圭密不透風的低位防守（Low Block）下，法國隊豪華的鋒線群在上半場猶如陷入泥沼，甚至繳出了尷尬的「零射正」數據。儘管法國隊全場狂刷76%的控球率與12次角球，但無論是遠射還是邊路傳中，都難以對巴拉圭大門造成實質威脅。巴拉圭全場雖然只完成了少得可憐的99次傳球，卻成功讓衛冕軍冷汗直流。眼見球隊在進攻端一籌莫展，德尚在第61分鐘果斷換下表現平平的巴爾科拉（Bradley Barcola），換上效力於巴黎聖日耳曼（PSG）的21歲邊鋒杜埃（Désiré Doué），而這個調度也成為了改變戰局的關鍵勝負手。替補上陣僅僅4分鐘，腳法細膩的杜埃就在禁區內發動突襲，連續閃過兩名防守球員後，迫使巴拉圭後衛古斯塔沃·戈麥斯（Gustavo Gómez）在慌亂中出腳絆倒了他。經過VAR快速確認後，裁判果斷指向十二碼罰球點。第70分鐘，隊長姆巴佩頂住龐大壓力，從13碼外冷靜地將球罰進，攻入他本屆賽會的第7顆進球，也徹底粉碎了巴拉圭逼和的如意算盤。除了杜埃的靈光一閃與姆巴佩的致命一擊，法國隊中後場的穩定發揮同樣功不可沒。頂替受傷的楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）先發上陣的中場科內（Manu Koné），完美展現了強悍的身體對抗性，不僅在轉換防守時有效破壞對手反擊，在控球端也極少犯錯，堪稱本場比賽的隱形功臣。此外，中後衛搭檔烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）與薩利巴（William Saliba）也將巴拉圭零星的反擊完全封死；門將邁尼昂（Mike Maignan）更展現了極佳的視野，一次精準的球門球長傳險些讓姆巴佩單刀破門。雖然邊鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）本場狀態低迷、傳中品質不佳，但法國隊依舊靠著堅強的陣容深度與球星個人能力，有驚無險地跨過了這道南美難關。