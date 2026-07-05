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▲你也愛用手機支付嗎？財政部提醒，出示「QR Code付款碼」＝同意付款，要求截圖或翻拍QR Code付款碼 #就是詐騙。（圖／取自財政部臉書）

你也愛用手機付款嗎？如有使用台灣Pay等支付APP，TWQR最新詐騙手法一定要知道，出示「QR Code付款碼」即同意付款，若要求截圖或翻拍QR Code付款碼，就是詐騙。財政部最新防詐4大提醒，還有3不原則，付款碼一定要保管好，不翻拍、不截圖、不傳送。財政部指出，詐騙集團會假冒銀行客服以「金流驗證」為由，要求截圖或翻拍提供「QR Code付款碼」，一旦給出去了，就會被拿去超商盜刷遊戲點數等虛擬商品，錢就這樣被騙走了。因此，財政部呼籲，大家一定要牢記出示「QR Code付款碼」等於同意付款，要求截圖或翻拍QR Code付款碼，就是詐騙。1、不提供 QR Code付款碼給他人。2、金融機構及政府機關不會以電話或簡訊要求截圖或翻拍QR Code付款碼。3、接到異常通知，洽金融機構官方管道查證。4、若有疑慮，立即撥打165反詐騙專線⠀⠀⠀雖然TWQR掃碼結帳很方便，但財政部強調付款碼一定要保管好，記住「3不原則」，即不翻拍、不截圖、不傳送，保護自己的財產，遠離詐騙風險，也別忘提醒身邊愛用手機付款的親友。