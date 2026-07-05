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2026年世界盃16強淘汰賽越打越火熱，巴西將於明（6）日在紐澤西大都會人壽體育場出戰歐洲勁旅挪威隊。面對英超神鋒哈蘭德（Erling Haaland）的恐怖威脅，巴西隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在賽前記者會上老神在在，直言球隊絕對不會特別制定所謂的「反哈蘭德計畫」。巴西隊在本屆世界盃貴為C組第一，並在32強淘汰賽中憑藉著馬丁內利（Gabriel Martinelli）在傷停補時階段的絕殺進球，以2：1驚險逆轉日本隊。如今，這支志在奪下隊史第六座大力神盃的南美傳統強權，即將面臨更嚴苛的考驗，勝者將在8強戰對決英格蘭與地主墨西哥之間的贏家。此役外界普遍聚焦於巴西中後衛、效力於英超兵工廠的加布里埃爾（Gabriel Magalhães）該如何盯死宿敵哈蘭德，但安切洛蒂被問到是否會制定針對哈蘭德的防守策略時強調，挪威是一支戰術素養極高的整體，過度放大單一球員並不明智。「我不認為這世界上有什麼『反哈蘭德計畫』。」安切洛蒂從容表示：「大家都知道他是怎麼踢球的，我不需要特別去教我的防守球員怎麼守他，因為他們在英超已經交手過很多次了。」安切洛蒂指出，巴西隊目前正處於戰術與心理的最佳狀態，雖然挪威擁有極強的進攻破壞力與嚴密的團隊組織，但桑巴軍團歷經日前的日本洗禮後信心大增，「我們知道挪威非常危險，這將是一場硬仗，但我相信巴西隊現在有能力踢出最高水準。」不過，中場核心吉馬良斯（Bruno Guimarães）在受訪時則顯得更加謹慎，他坦言哈蘭德是「另一個次元的怪物」：「我們必須一邊進攻，同時確保有人死死盯著他。像他那種等級的射手，只要給他一球就能決定整場比賽，我們絕不能讓他輕易拿球。」另一方面，挪威隊總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）也同樣試圖為哈蘭德成為兩軍相爭的焦點這件事降溫。他認為這場比賽是「巴西與挪威」兩個國家的團隊較量，而非哈蘭德與巴西加布里埃爾、馬昆奴斯（Marquinhos）這兩大頂級中衛的私人恩怨。「巴西擁有本屆世界盃最頂尖的雙中衛組合之一，兩人都具備世界級水準。」索爾巴肯表示：「哈蘭德和他們之間肯定會爆發非常激烈的肉搏大戰，但這對我來說，依然是巴西對陣挪威的團隊比賽。」他也坦言巴西無疑是這場對決的奪冠大熱門，「我們必須踢出生涯至今最完美的表現，否則我們毫無勝算。」在傷兵名單方面，巴西隊遭遇不小打擊，中場大將帕奎塔（Lucas Paquetá）在對陣日本時大腿後側肌群（Hamstring）受傷，確定無法在16強戰上陣；不過好消息是，前鋒拉菲尼亞（Raphinha）的大腿傷勢復原良好，本場比賽有望復出。挪威隊方面則傳出好消息，先前在小組賽對陣塞內加爾時大腿受傷的德甲多特蒙德邊後衛賴爾森（Julian Ryerson）預計可以回歸；而另一名後防主力佩德森（Holmgren Pedersen）近日出現「咳嗽與呼吸粗重」的感冒症狀，目前醫療團隊仍在密切觀察中。