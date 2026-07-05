我是廣告 請繼續往下閱讀

漢堡王：12大買一送一！小華堡＋薯條89元、兩堡99元

買一送一！

1+1自由配最便宜49元起！

兩堡99元起！

4件單人獨享餐109元起！

雙人分享餐199元起！

▲漢堡王「暑假FUN開吃」12大買一送一優惠券！小華堡＋薯條89元。（圖／漢堡王提供）

摩斯漢堡：月亮薯條買一送一！雞省優惠餐79元 最新優惠一覽

▲摩斯漢堡「MOS夏日好食雞」優惠券開吃。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯漢堡二十四節氣小暑、大暑優惠搶先看：

▲摩斯漢堡「月亮薯條買一送一」優惠！7月7日小暑、7月13日國際薯條日、7月23日大暑限時開吃。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡最新周邊商聘「MOS Friends雞塊兄弟」懶人沙發、抱枕、摩斯卡。（圖／摩斯漢堡提供）

7月最新速食優惠來了！漢堡王表示，推出「暑假FUN開吃」優惠券，12大品項買一送一、1+1自由配爽吃「小華堡＋薯條」89元，任選兩堡99元，整張優惠券現省2,804元吃到8月中。摩斯漢堡則推薦「MOS夏日好食雞」活動，月亮薯條買一送一！「雞省優惠餐」79元周周有新菜單。漢堡王幫大家暑假加碼速食優惠！即日起至8月16日，推出「暑假FUN開吃」全新優惠券，現省2804元菜單一次整理。◾️◾️推薦「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元、「小華堡＋小薯」89元。◾️◾️◾️，平均每人百元有找。提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。摩斯漢堡今年暑假，爽吃「MOS夏日好食雞」活動優惠：◾️7月6日至7月10日：「新咕咕雞堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥薑燒珍珠堡＋6塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅及冰紅茶」特價189元。◾️7月13日至7月17日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「和風炸雞＋酥炸杏鮑菇＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️7月27日至7月31日：「和風玉子珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「摩斯炸蝦堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。摩斯會員再享「滿額抽好禮」專屬回饋計畫，即日起至8月31日，凡摩斯會員持已註冊之摩斯卡，單筆消費滿250元，即可抽MOS Friends「雞塊兄弟」限量好禮，只抽不賣「雞塊兄弟懶人沙發」限量3名、「雞塊小弟造型抱枕」限量5名、面額500元的「35週年紀念版發光摩斯卡」限量5名；購買「柑橘雞腿堡」或7月23日上市的「柚香洋釀雞腿堡」與「咖哩雞腿珍珠堡」，加碼獲得兩倍中獎機會。◾️◾️週週平日祭出早餐、主餐、及飲品優惠活動。於活動期間內消費滿額即可抽好禮，最大獎可以把限量「雞塊兄弟懶人沙發」帶回家！此外，順應大暑及小暑節氣與國際薯條日，MOS限時三天推「月亮薯條買一送一」優惠回饋消費者，藉由豐富的餐點組合，為消費者帶來沁涼且滿足的夏季饗宴。