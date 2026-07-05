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▲王力宏受傷當下仍敬業完成演出，透露即使縫了39針今晚演唱會依舊照常舉行。（圖／王力宏微博）

歌手王力宏昨日在成都開演唱會時不慎摔傷，整張臉著地，左耳鮮血流不停，顴骨也有明顯刮痕，讓全場觀眾嚇壞。王力宏當下仍站起來敬業完成演出，送醫後一共縫了39針，他今（5）日凌晨發文透露傷勢，腦部和頭骨都沒有受傷，只是因為外耳軟骨被撞碎，所以流了很多血，在台上有點嚇人，此外王力宏也透露今晚將照常演出，讓粉絲看了心疼。王力宏發文還原意外發生的經過，坦言演出時腳被鋼絲捲到了，所以當場摔傷、頭撞上了金屬舞台邊緣，再加上左耳當時正戴著一顆非常硬的監聽耳機，導致外耳軟骨被撞碎。王力宏直言當時雖流了很多血，但他秉持著「The show must go on.（演出一定要繼續）」的精神，仍堅持撐完全場演出。演唱會結束後，王力宏立刻趕到醫院檢查、治療，透露共縫了27針，才把耳朵重新縫合，另外臉上的傷口也縫了12針，傷勢看似十分嚴重。不過，王力宏也向大家報平安，標示CT檢查顯示腦部和頭骨都沒有受傷，只是因為外耳軟骨被撞碎，所以流了很多血，在台上有點嚇人。值得一提的是，即使縫了39針王力宏今晚仍照常演出，並感謝外界的關心：「謝謝你們的關心和祝福，我很好，也覺得自己真的很幸運，沒有大礙。謝謝你們的愛，我都收到了，也加倍還給你。」貼文一出，讓許多粉絲心疼留言：「真的太拚了！臉部和耳骨裂開縫了這麼多針還要繼續演出，唱歌的時候咬合關節肯定都會受影響的，太考驗意志力了…」、「今晚希望取消，看著都好疼」、「身體健康最重要」、「哥哥一定要注意安全好嗎。」