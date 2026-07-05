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世界盃16強賽法國與巴拉圭之戰，雖以法國1：0驚險獲勝告終，但比賽過程中的暴力行徑與極具爭議的判罰，引發全球輿論譁然。巴拉圭整場比賽採取極端激進的挑釁戰術，甚至出現多起惡意犯規，卻離奇地未領到任何一張黃牌；法國媒體《隊報》（L'Équipe）賽後罕見給予烏茲別克籍主審伊爾吉茲·坦塔舍夫（Ilgiz Tantashev）「1分」的最低評分。《The Athletic》評論道：「巴拉圭隊在一場醜陋的比賽中犯規13次，但令人驚訝的是，他們竟然沒有吃到一張黃牌。」巴拉圭在比賽中針對法國核心姆巴佩（Kylian Mbappé）採取了一系列激烈的防守戰術。包括安德烈斯·庫巴斯（Andres Cubas）從背後踢倒姆巴佩引發推擠，以及馬蒂亞斯·加拉扎（Matias Galarza）在無球狀態下惡意衝撞姆巴佩。這些舉動在全場觀眾及轉播鏡頭面前上演，主裁判卻視而不見。曾效力曼城的足球名將喬·哈特（Joe Hart）在擔任BBC評論員時，罕見動怒批評：「這支巴拉圭隊簡直是一種恥辱。如果我的隊友在場上那樣踢球，我會直接把他們拉下場。我永遠、永遠不想以那種方式贏球，而裁判的表現同樣是一種恥辱。」最令人感到不可思議的是，巴拉圭在如此激烈的對抗中，直到終場哨響前，竟未從坦塔舍夫手中領到任何一張黃牌。這也是巴拉圭自1998年對陣奈及利亞以來，再次寫下單場無牌紀錄。法國媒體《隊報》給出1分的最低分，評論指出坦塔舍夫整場比賽毫無掌控力，既無法維護比賽節奏，更對場上暴行放任不管。甚至在下半場，若非VAR介入提醒，他還漏判了法國球員杜埃（Désiré Doué）被絆倒的關鍵點球。《隊報》直言：「他徹底搞砸了這場比賽。」儘管遭遇對手惡意的「心理戰」與干擾——包括巴拉圭後衛貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）在姆巴佩踢點球前，竟厚顏無恥地在點球點上瘋狂磨鞋、試圖破壞場地，但姆巴佩並未受到影響，依然冷靜將球送入網窩，攻入全場唯一進球。雖然法國順利挺進8強，但這場賽事展現的裁判失能與對手粗野戰術，已成為本屆世界盃最具爭議的焦點。巴拉圭雖以「鐵血防守」著稱，但若未來賽事繼續縱容此類不當競技方式，FIFA 的公正性恐怕將面臨嚴峻考驗。