我是廣告 請繼續往下閱讀

幣價暴跌仍大賺 川普靠交易抽成持續獲利

早期大戶獲利出場 多數散戶成最後接盤者

World Liberty同樣吸金 「$WLFI」八成持幣者也虧損

白宮否認牟利指控 法律專家：仍可能面臨集體訴訟

美國總統川普（Donald Trump）推出的迷因幣（Memecoin）讓大批支持者慘遭套牢。根據區塊鏈分析公司Nansen最新報告，截至今年6月底，約98.9萬名購買「$TRUMP」迷因幣的投資人處於虧損狀態，合計帳面損失高達38.1億美元；相較之下，川普本人則透過相關加密貨幣業務獲利豐厚，僅迷因幣就為他帶來約6.36億美元收入，引發外界質疑是否存在利益衝突。根據紐約時報報導，Nansen分析，截至6月底，共有98萬8905個持有「$TRUMP」迷因幣的加密貨幣錢包處於虧損，約占所有買家三分之二，累積損失達38.1億美元，其中包括尚未出售、仍承受帳面虧損的投資人。「$TRUMP」目前價格約為1.76美元，較今年初創下的75.35美元歷史高點暴跌約97%，幾乎回吐所有漲幅。值得注意的是，即使代幣價格一路下跌，川普本人仍持續從中獲利。川普日前公布的年度財務揭露報告顯示，他2025年僅透過「$TRUMP」迷因幣便獲得約6.36億美元收入，而其所有商業事業總收益更高達至少22億美元。報導指出，川普的獲利模式並不完全依賴幣價上漲。由於相關架構設計，他可從代幣交易中持續收取收益，因此無論價格漲跌，只要市場持續交易，他便能獲利。同時，川普也多次透過自家社群平台Truth Social發文，鼓勵支持者購買及交易該代幣。事實上，川普過去曾對加密貨幣持懷疑態度，但在2024年總統大選期間態度出現大幅轉變，不僅與兒子共同成立加密貨幣公司World Liberty Financial，也陸續推出「$WLFI」治理代幣及「$TRUMP」迷因幣等產品。其中，「$TRUMP」迷因幣於川普就職前三天正式推出，當時他在社群媒體發文高喊：「現在就是慶祝我們所代表的一切──勝利（WINNING）的時刻！加入我的川普社群，立即購買$TRUMP！」然而，對多數散戶而言，這項投資最終並未帶來預期回報。分析指出，「$TRUMP」上市初期曾從不到1美元一路狂飆至70多美元，吸引大量投資人追高。不過利用自動化程式交易的「資深專業交易員」在價格暴漲後迅速獲利出場，將籌碼轉嫁給後進場的散戶。Nansen統計顯示，雖然約有50萬個錢包最終獲利，總收益約40億美元，但這些利潤主要集中在少數早期投資者手中；絕大多數一般投資人則成為價格崩跌的承受者。一名曾於2024年支持川普的加密貨幣投資人平托（Nicholas Pinto）表示，他前後投入約50萬美元購買「$TRUMP」，目前已虧損約一半資金。他受訪時直言：「他利用總統的身分推出加密貨幣，而外界又認為他值得信任，這幾乎就像是一場合法的騙局。」除了迷因幣之外，川普另一項加密貨幣事業World Liberty Financial同樣替他帶來可觀收益。根據財務揭露資料，川普去年透過World Liberty相關事業共獲利約7.99億美元，其中包括來自阿拉伯聯合大公國（UAE）的數億美元投資。此外，川普旗下企業還可抽取「$WLFI」代幣銷售收益的75%，即使代幣價格下跌，仍可持續獲利。不過，「$WLFI」表現同樣不理想。目前價格約0.057美元，較去年9月上市後高點下跌約82%。Nansen追蹤的2萬6663個持幣錢包中，有85%處於虧損狀態，已知損失約8300萬美元，但實際虧損可能更高，因部分交易透過交易所完成，外界無法完整掌握。面對外界質疑，美國白宮則駁斥川普藉由支持者牟利的說法。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，川普成功讓美國成為全球加密貨幣中心，政府所有政策都是以美國人民利益為優先。然而，部分法律專家認為相關爭議恐怕尚未落幕。雖然美國證券交易委員會（SEC）今年2月宣布，不再積極監管迷因幣交易，但紐約大學法律倫理教授吉勒斯（Stephen Gillers）認為，未來仍不排除有投資人對川普及合作夥伴提起集體訴訟。目前，「$TRUMP」官網已明確載明，該代幣並非投資工具，而是用來表達對川普理念及品牌的支持。不過，吉勒斯指出，即使網站已有相關免責聲明，也未必足以阻擋未來法律挑戰。他表示：「川普過去從事房地產時就曾說，他擅長迎合人們的幻想；如今，他似乎再次讓支持者相信能藉由投資獲得財富，而他自己卻早已從中獲利。」