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⭐️大聯盟明星賽名單一次看⭐️

🟦美國聯盟

先發打者

守備位置 球員 捕手 Shea Langeliers（運動家） 一壘手 Vladimir Guerrero Jr.（藍鳥） 二壘手 Ernie Clement（藍鳥） 三壘手 Junior Caminero（光芒） 游擊手 Bobby Witt Jr.（皇家） 外野手 Mike Trout（天使） 外野手 Byron Buxton（雙城） 外野手 Aaron Judge（洋基） 指定打擊 Yordan Alvarez（太空人）

投手

替補

🟥國家聯盟

先發打者

守備位置 球員 捕手 Drake Baldwin（勇士） 一壘手 Freddie Freeman（道奇） 二壘手 Ozzie Albies（勇士） 三壘手 Max Muncy（道奇） 游擊手 CJ Abrams（國民） 外野手 Brandon Marsh（費城人） 外野手 Juan Soto（大都會） 外野手 Andy Pages（道奇） 指定打擊 大谷翔平（道奇）

投手

替補

2026年MLB明星賽名單正式公布，道奇隊再度成為最大贏家之一。日本球星大谷翔平雖以國聯最高票入選，但今年將以指定打擊身份出賽，無緣以二刀流身份亮相。而道奇另一位日本投手山本由伸則連續兩年獲選明星賽。本屆明星賽將於台灣時間7月15日在費城市民銀行球場登場，國聯與美聯先發名單今日同步揭曉。連續6年、第6度入選明星賽的大谷翔平，今年創下生涯首度稱霸「全大聯盟首輪最高票」的瘋狂紀錄，再度穩坐國家聯盟的先發指定打擊。由於大谷本季再度展現全能的二刀流身手，全美球迷在名單公佈前無不期待他能繼2021年後，時隔5年再度於明星賽上演二刀流。名單公佈後大谷翔平確定無緣二刀流，不過事實上道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前受訪時就已提前打預防針，表示考慮到賽程與保護投手的原則，大谷在明星賽可能只會以打者身分上場。除了大谷翔平之外，道奇隊靠著死忠球迷的瘋狂灌票，在決選輪大獲全勝，一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、三壘手曼西（Max Muncy）以及外野手帕赫斯（Andy Pages）全數搶下國聯先發席次。去年勇奪世界大賽MVP、現年27歲的道奇強投山本由伸，本季出賽15場繳出8勝5敗、防禦率2.67，並有高達12次的優質先發，超高穩定度讓他連續2年入選明星賽。山本由伸去年初體驗時，因賽程衝突未能登板，但在「紅毯秀」上以一套白色雙排扣西裝搭配黑長褲驚豔全場。今日他將在主場迎戰教士隊，力拼個人本季第9勝與球隊3連勝。然而，日本球迷也有遺憾。效力於多倫多藍鳥隊的內野手岡本和真，在第一階段球迷投票中表現亮眼，並與坦帕灣光芒隊的卡米內羅（Junior Caminero）一路纏鬥至最終決選，可惜今日公布結果後遺憾落選，無緣挑戰成為大聯盟歷史上首位入選明星賽的日籍內野手。藍鳥隊最終由同樣進入決選的克萊門特（Ernie Clement）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）攜手入選。本屆明星賽先發名單星光熠熠，美國聯盟外野由洛杉磯天使隊楚奧特（Mike Trout）、紐約洋基隊賈吉（Aaron Judge）及明尼蘇達雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）共組夢幻防線。其中楚奧特雖受大腿傷勢困擾，但預計下周復出，高機率能在這場離他家鄉極近的盛會中亮相。此外，今年明星賽迎來極具深度的新秀潮，包括克里夫蘭守護者隊的巴扎納（Travis Bazzana）等頂級新人皆入選替補陣容。在球隊入選人數方面，國聯的道奇、勇士、費城人各憑藉5名球員入選並列第一；美聯則以藍鳥、洋基、光芒各入選4人最為風光。Bryan Baker（光芒）、Dylan Cease（藍鳥）、Aroldis Chapman（紅襪）、Jacob Latz（遊騎兵）、Parker Messick（守護者）、Drew Rasmussen（光芒）、Joe Ryan（雙城）、Cam Schlittler（洋基）、Cade Smith（守護者）、Ranger Suarez（紅襪）、Louis Varland（藍鳥）、Michael Wacha（皇家）捕手：Dillon Dingler（老虎）、Adley Rutschman（金鶯）內野手：Travis Bazzana（守護者）、Nick Kurtz（運動家）、Kevin McGonigle（老虎）、Ben Rice（洋基）、Miguel Vargas（白襪）外野手：Randy Arozarena（光芒）、Cody Bellinger、Riley Greene（老虎）DH：Yandy Díaz（光芒）Chase Burns（紅人）、Jhoan Duran（費城人）、Raisel Iglesias（勇士）、Max Meyer（馬林魚）、Mason Miller（教士）、Jacob Misiorowski（釀酒人）、Eduardo Rodriguez（響尾蛇）、Chris Sale（勇士）、Cristopher Sánchez（費城人）、Paul Skenes（海盜）、Logan Webb（巨人）、山本由伸（道奇）捕手：William Contreras（釀酒人）、Hunter Goodman內野手：Luis Arraez（教士）、Bryce Harper（費城人）、Otto Lopez（馬林魚）、Matt Olson（勇士）、Sal Stewart（紅人）外野手：Corbin Carroll（響尾蛇）、Pete Crow-Armstrong（小熊）、Jordan Walker（紅雀）、James WoodDH：Kyle Schwarber（費城人）