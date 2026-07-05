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14張千萬、百萬發票沒人領！115年1、2月期統一發票領獎明天到期

有4張1000萬發票未領獎，另外，尚有3張200萬元特獎發票、7張100萬雲端發票專屬獎也未兌獎，領獎期限只到明天（7月6日）為止。

▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

🟡1000萬元特別獎（4張未領）

▲有幸運兒至麥當勞土城金城店消費，花費2元購買物品，中得1000萬發票大獎。（圖／Google地圖）

🟡200萬元特獎（3張未領）

🟡100萬元雲端發票專屬獎（7張未領）

▲有民眾花274元繳水費，中得100萬元雲端發票專屬獎。(圖／記者黃守作攝)

115年3、4月中獎發票也要領！最新獎號、兌獎期限、領獎方式一次看

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

發票中獎不再錯過！1招直接匯到帳戶

🟡載具歸戶、自動入款如何設定？

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

🟡App Store如何使用載具歸戶？

▲若想設定Apple Store等平台歸戶，可至「歸戶設定」中新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

發票領獎明天到期！115年1、2月期統一發票早在3月已公布獎號，。《NOWNEWS今日新聞》整理115年1、2月統一發票未領獎名單，提醒民眾趕緊拿出手中發票確認，千萬別錯過發財致富機會。115年1、2月統一發票號碼早在3月25日已開出獎號，本期千萬特別獎號碼為「87510041」，200萬特獎號碼為「32220522」，頭獎3組分別是「21677046、44662410、31262513」。但財政部日前提醒，還此外，115年3、4月統一發票最新獎號也開出，，幸運兒們記得在期限內前往領獎。財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯過大獎。財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開啟功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。