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▲命理專家提醒，小暑期間屬牛、馬、羊、鼠4生肖健康需多留意，慎防脾胃、腸胃及消化系統不適。（示意圖／photoAC）

小暑養生禁忌一次看 食衣住行6大重點

▲命理專家楊登嵙。（圖／楊登嵙提供）

2026年7月7日上午9時57分迎來二十四節氣中的「小暑」，象徵盛夏正式展開。命理專家楊登嵙表示，民俗有句話說「小暑過，一日熱三分」，代表天氣將愈來愈炎熱，再過半個月便是全年最熱的「大暑」。小暑期間高溫、多雨、濕度高，容易出現中暑、腸胃不適、感冒等問題，楊登嵙也提醒，屬牛、馬、羊、鼠4生肖要特別留意健康，慎防脾胃、消化系統疾病。以下整理小暑節氣開運養生、生活禁忌，一次掌握食、衣、住、行、育、樂重點。台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙提醒，，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，要多休養生息，才能保持身體健康，避免激烈運動，容易扭傷折損。◾忌單純進補：小暑若認為身體虛弱就急著進補，其實容易讓暑熱不易消退，甚至讓已逐漸消退的暑熱捲土重來，反而影響健康。小暑養生應以「養陽」為主，在避暑的同時維護人體正常陽氣，保護元氣。《遵生八箋》提到「須於止陽，以消暑氣」，說明養陽有助消暑，避暑則能避免陽氣過度消耗。◾忌喝冷飲：不少人習慣喝冷飲、吃冰淇淋消暑，但過度食用冰品不僅無法真正降火，反而容易刺激腸胃、造成身體不適，當心物極必反，影響健康。◾忌曝曬：小暑天氣炎熱，長時間曝曬容易造成脫水、中暑，嚴重時可能影響人體體溫調節功能。建議穿著吸汗、透氣、排熱效果佳的淺色衣物，外出戴帽子遮陽，避免黑色衣物吸熱，提高中暑風險。◾忌長時間吹冷氣：長時間待在冷氣房，容易增加感冒風險。感冒若未妥善治療，可能引發咳嗽、肺部感染、支氣管炎等併發症，甚至影響心肺健康，因此吹冷氣應適度，避免室內外溫差過大。◾忌熬夜：小暑高溫、濕度高、氣壓低，容易讓人感到胸悶、疲倦。養生宜早睡早起、避免熬夜，維持規律作息，有助身體恢復與健康。◾忌大量勞動：小暑期間人體能量消耗較快，應遵循「少動多靜」原則，避免劇烈運動及過度勞動，以免陽氣耗損。平時應兼顧充足睡眠與勞逸平衡，運動也要適量。◾宜靜心：天氣炎熱容易心浮氣躁、疲倦犯困。中醫認為，小暑養生應養心、平心靜氣，保持情緒穩定，不僅有助心臟健康，也符合「春夏養陽」的養生原則。◾忌激動：無論過度興奮或生氣，都可能使血壓上升，增加心臟負擔。小暑期間應避免情緒起伏過大，保持心情平穩，才能維持身心健康。