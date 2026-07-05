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巴拉圭到底是在踢球，還是在打架？2026年美加墨世界盃16強淘汰賽，法國隊雖以1：0驚險淘汰巴拉圭、挺進8強，但這場比賽賽後引發的討論，卻不只是姆巴佩（Kylian Mbappé）的致勝十二碼，而是巴拉圭全場近乎失控的肢體對抗與戰術犯規的「反足球」踢法。德國《世界報》記者韋克納（Von Lutz Wöckener）更是毫不留情地撰寫了一篇名為《再見，巴拉圭！這些可悲的酒吧鬥毆者終於要回家了》的專欄，將這支南美球隊的「反足球」行徑批得體無完膚；前英格蘭國門喬・哈特（Joe Hart）與前德國國腳希策爾斯佩格（Thomas Hitzlsperger）也直指這樣的踢法是世界盃舞台上的恥辱。《世界報》記者韋克納坦言，身為德國人，在德國隊才剛於16強難堪出局後批評其他國家隊，難免會被外界貼上「輸不起」的標籤；但他認為，巴拉圭對法國一戰的表現已嚴重違背體育道德，因此即使可能招來嘲諷，仍決定撰寫專欄公開批評。「這群暴徒在對陣法國隊時的所作所為簡直缺乏體育道德，真是一場可悲的鬧劇。」韋克納在專欄中痛批。他直言，世界排名第41位的巴拉圭被淘汰，對所有觀眾來說是一種解脫，對所有仍在比賽中的球員健康來說更是個好消息。「本屆世界盃，誰都不必再忍受這種令人作嘔的反足球行為了。再見，你們這些比賽殺手、比賽破壞者！」韋克納指出，巴拉圭將他們的骯髒球風發揮到了極致。在烏茲別克籍主審坦塔舍夫（Ilgiz Tantashev）幾乎失能的執法尺度下，踢腿、肘擊腹部全都成了合法動作。例如球員加拉爾薩（Matías Galarza）對姆巴佩的明顯攻擊未被判罰，以及古斯塔沃·貝拉斯克斯（Gustavo Velázquez）在十二碼罰球前惡意破壞點球點的草皮，所有舉動都顯示出這支球隊「有多可悲」。韋克納甚至諷刺道，這支球隊簡直是烏拉圭隊幾十年前那種「世界足壇最大惡棍」的真正繼承者。不只德國媒體看不下去，擔任賽事球評的前英格蘭國家隊門神哈特（Joe Hart）同樣在轉播中大發雷霆，「這支巴拉圭隊簡直是恥辱，如果我的隊友也這樣踢比賽，我肯定會把他們拖下場。我永遠不想靠這種踢法贏球，他們簡直就是一群笑話。」哈特也將砲口對準了主裁判坦塔舍夫：「裁判絕對是這屆賽事至今為止最愚蠢的人，出現了那麼多次嚴重犯規，他卻像個傻子一樣跑來跑去，好像根本不知道自己是幹什麼的。」同時，哈特也大力讚賞了法國隊長姆巴佩的沉穩與霸氣，認為面對這種針對性的惡意犯規，姆巴佩在嘲笑這些球員時「大可再傲慢一點」。前德國國腳希策爾斯佩格（Thomas Hitzlsperger）也在賽後表達了強烈的鄙視：「如果你是法國人或中立球迷，你可能再也無法尊重巴拉圭這種隊伍，這不僅僅是可恥的，甚至更糟糕。」他坦言，自己原本對巴拉圭還抱有尊重，但看到他們破壞點球點等種種行徑後，如今對這支球隊已「沒有一點尊重可言」。