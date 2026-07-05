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110艘中國船艦創新高 吳釗燮痛批惡霸

中國持續以秀山艦隊巡弋台灣東部海域

中國海警船近期持續在台灣周邊海域活動，引發國安關注。國安會秘書長吳釗燮昨（4）日表示，中國沿著第一島鏈展開大規模海上動員，正是擴張主義的明確訊號，我方已掌握超過110艘中國軍艦及海警船，數量創下歷史新高。吳釗燮昨在社群平台X發文指出，中國沿著第一島鏈展開的大規模海上動員，正是其擴張主義的明確訊號。台灣已掌握到超過110艘的中國軍艦與海警船，已創下歷史新高。他批評，中國這個「惡霸」（bully）有太多可以亂砸的閒錢，卻不願將資源投注在自己人民身上。事實上，中國大陸海警局昨上午稱，海警秀山艦編隊自即日起接替岱山艦編隊，繼續在台灣以東海域依法展開「執法巡查」。對此，我方批評此舉是「假執法、真擴權」的認知作戰，意圖透過常態化巡查塑造中國海警在台灣周邊海域的存在感，擴大灰色地帶壓力。海巡署表示，已嚴密掌握中國海警2305秀山艦、1401崇明艦動態，今日上午9時25分，2艘中國海警船均位於花蓮港東方54浬、限制水域外27浬，並往外海航行。海巡署已預置八里艦及花蓮艦併航監控，嚴密掌握中國海警船動向，確保我國海域安全。而根據國防部昨發布的共機艦動態，自前日上午6時至昨日上午6時止，國軍偵獲10艘共艦、7艘公務船，以及6架次共機侵擾西南空域。國防部表示，國軍均運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，持續掌握周邊海空域動態。