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▲吳宗憲自爆年輕時期，曾被人提50萬元換免兵役。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

藝人吳宗憲在昨（4）日登上《2026高雄啤酒音樂節》第二天的演出，而在登台前他接受訪問，被問到日前因閃兵風波退出節目《綜藝玩很大》的Energy成員坤達，近日頻傳回歸的事情，吳宗憲也親回應表示等他負完該負的責任後，請大家給他一個機會。除此之外，他也自爆年輕的時候，有人開價50萬要幫他逃兵，但他直接拒絕，並於金門完成兵役。吳宗憲在受訪時，被問到近日頻傳回歸節目《綜藝玩很大》的坤達，他表示：「那要看大家要不要讓他回來，因為他還要等候庭訊，然後最後判決，罰款或坐牢等處理完畢之後，給大家一個機會嘛。」沒有直接回應坤達是否回歸節目。曾當過兵的吳宗憲接著自誇：「覺得我很屌了吧。」並透露年輕時曾有人問他：「想不想不要當兵？」還開價50萬元說可以幫他免兵役，但吳宗憲直接拒絕表示：「我要跟我老爸一樣，我哥哥在馬祖當兵、我在金門當兵欸。」據悉，吳宗憲是知名的海龍部隊（海龍蛙兵）退伍，常常分享自己當兵時期的小故事。坤達去年10月捲入閃兵風波，並坦承在2010年花費約20到30萬元，透過不法集團偽造「高血壓」病歷以取得免役。而爭議爆發後，坤達雖然道歉，但形象也瞬間暴跌，並暫停錄製節目《綜藝玩很大》。而坤達先以50萬元交保後，全案目前則仍在審理中。