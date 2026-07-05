Netflix出品許多好看的實境節目，例如《單身即地獄》、《體能之巔》、《黑白大廚》等等，每次上線都引來話題，IG帳號「衡想辭職在紐約」在Threads上分享，如果推出一個實境節目邀請俊男美女每天專門炒股票，「每天下午5:30的時候當天收益最差的淘汰！」還設置許多環節，超完整企劃內容讓脆友笑翻喊，「拜託快去提案」、「荒謬到我會每個禮拜期待」，PO文一出立刻引來熱烈討論。
股票實境秀腦洞大開 網嗨喊：快去提案
IG帳號「衡想辭職在紐約」的衡在Threads上發文，「Netflix 應該要推出個實境秀邀請10位俊男美女，然後每天炒台股美股，然後每天下午5:30的時候當天收益最差的淘汰。」光是這句話就足夠吸引人，接著再看下去，他還替節目想好，每天早上10點大家可以交換情報，「什麼『光進銅退』啊什麼『誓死捍衛美光啊』、『記憶卡挖』什麼『黃仁勳爸爸帶我飛』呀都可以。」
另外，每人還可獲得一張小卡「開2x槓桿」可自由決定什麼賽制才拿出來用，比賽中期推出團體賽，例如軟硬體大對決、功率元件vs太公板塊，後期是魔王關，需要跟名人對決一週營收之類，最後一關則回到Netflix一貫的走心風格，為自己的選股說故事，「例如說小時候常常跟媽媽一起在櫥窗前看Nike的球鞋，所以決定抄底買進Nike，以評審給分決定冠軍！ 」
PO文一出立刻引來廣大迴響，許多人都覺得實在太有創意，馬上吸引3萬多人按讚，「這個企劃太有畫面了，拜託趕快拍！」、「節目想好了，就叫當沖即地獄」、「好想看川普當大魔王，直接畫K線讓所有參賽者歸零」，連女星紀培慧都留言，「這個企劃好天才。」不過這也只是網路上有趣的話題，股票投資牽涉許多層面，恐怕難以實現。而原PO「衡想辭職在紐約」平時分享許多在美國的育兒生活，以及工作面試的經驗談，實用又有趣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
資料來源：quittinginnewyork
我是廣告 請繼續往下閱讀
IG帳號「衡想辭職在紐約」的衡在Threads上發文，「Netflix 應該要推出個實境秀邀請10位俊男美女，然後每天炒台股美股，然後每天下午5:30的時候當天收益最差的淘汰。」光是這句話就足夠吸引人，接著再看下去，他還替節目想好，每天早上10點大家可以交換情報，「什麼『光進銅退』啊什麼『誓死捍衛美光啊』、『記憶卡挖』什麼『黃仁勳爸爸帶我飛』呀都可以。」
另外，每人還可獲得一張小卡「開2x槓桿」可自由決定什麼賽制才拿出來用，比賽中期推出團體賽，例如軟硬體大對決、功率元件vs太公板塊，後期是魔王關，需要跟名人對決一週營收之類，最後一關則回到Netflix一貫的走心風格，為自己的選股說故事，「例如說小時候常常跟媽媽一起在櫥窗前看Nike的球鞋，所以決定抄底買進Nike，以評審給分決定冠軍！ 」
PO文一出立刻引來廣大迴響，許多人都覺得實在太有創意，馬上吸引3萬多人按讚，「這個企劃太有畫面了，拜託趕快拍！」、「節目想好了，就叫當沖即地獄」、「好想看川普當大魔王，直接畫K線讓所有參賽者歸零」，連女星紀培慧都留言，「這個企劃好天才。」不過這也只是網路上有趣的話題，股票投資牽涉許多層面，恐怕難以實現。而原PO「衡想辭職在紐約」平時分享許多在美國的育兒生活，以及工作面試的經驗談，實用又有趣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。