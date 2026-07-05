2026年FIFA世界盃16強淘汰賽震撼登場，由五度捧起金盃的「森巴軍團」巴西迎戰闊別世界盃28年的「北歐海盜」挪威，在堪稱本屆最重量級的16強對決中交手。全場最大懸念來自一項驚人歷史紀錄：挪威在歷史上4度對壘巴西，從未嘗敗，包括1998年世界盃小組賽以2比1淘汰巴西的千古奇蹟；而當年身穿挪威球衣上陣的，正是本屆挪威主帥索爾貝肯（Ståle Solbakken）本人。25歲哈蘭德（Erling Haaland）在生涯首屆世界盃已瘋狂攻入5球，與維尼修斯（Vinícius Júnior）的世界最頂級前鋒對決，將是本屆16強最令球迷屏息的單邊對位。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場16強焦點對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡 本文重點摘要
📍 2026世界盃7/6巴西VS挪威基本資訊
📍 巴西vs挪威戰力分析
📍 巴西vs挪威預計先發名單與傷兵名單
📍 巴西vs挪威之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃巴西國家隊球員名單
📍 2026世界盃挪威國家隊球員名單
📍 轉播資訊
2026世界盃7/6巴西VS挪威
巴西VS挪威焦點戰力分析
🇧🇷 巴西：安切洛蒂打造的終結24年等待之師，維尼修斯領銜猛攻
巴西由義大利名帥卡洛·安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執掌，這是他職業生涯首次擔任國際球隊主帥，也是他在贏遍歐洲五大聯賽後向國際賽事發起的最終挑戰。巴西是世界盃史上唯一參加歷屆（共23屆）且5度奪冠的球隊，上一次捧盃是2002年，如今帶著「24年未奪冠」的渴望出征。小組賽中，巴西以1比1平摩洛哥開局（維尼修斯進球），隨後連下海地、蘇格蘭各3比0，以7分頭名晉級。
32強面對日本一度落後，靠替補馬提內利（Gabriel Martinelli）在第95分鐘打入絕殺球逆轉2比1晉級，展現高水準的意志力。陣中本屆最耀眼的是維尼修斯（Vinícius Júnior），小組賽攻入4球，是目前全隊進球最多的球員，也是全場最令挪威後衛噩夢纏身的存在。
另一大話題是34歲老將內馬爾（Neymar）的重生回歸，他自2023年後首次入選國家隊，安切洛蒂在小組賽謹慎管理他的上場時間，讓他對蘇格蘭一役以替補身分完成本屆首次出場，若16強他能更多登場，巴西的攻擊深度將再上一個台階。
🇳🇴 挪威：28年前的傳奇重現？索爾貝肯再率「擊敗巴西」的劇本
這是挪威時隔28年重返世界盃，更是迄今最強的挪威國家隊陣容。主帥索爾貝肯（Ståle Solbakken，58歲）本人曾在1998年世界盃作為球員親歷挪威2比1擊敗巴西的奇蹟；現在換他坐上教練席，要讓這段傳奇重演。挪威在小組賽表現亮眼：4比1大勝伊拉克、3比2力克塞內加爾（哈蘭德各貢獻2球），末輪對法國派出輪換陣容、以1比4落敗，但6分排I組亞軍晉級；32強面對象牙海岸，靠哈蘭德的制勝球以2比1晉級，同時打破一項束塵72年的世界盃紀錄（本屆首位在生涯首屆世界盃3場連場進球的前鋒）。
哈蘭德本屆已攻入5球，配合巴拉圭裁判統計他的每場比賽均有2次以上大機會，是本屆最危險的單兵威脅。隊長**奧德加德（Martin Ødegaard）**在帶領兵工廠奪英超冠軍、殺進歐冠決賽後，帶著職業生涯最佳狀態登上世界盃舞台，他的創造力是挪威能否在大賽深度推進的核心關鍵。挪威資格賽8戰全勝、狂轟37球，打破義大利出線，是近代最強的歐洲區資格賽表現之一。
巴西VS挪威傷兵情報與預計先發名單
傷兵名單
巴西：右翼球星拉法尼亞（Raphinha）因腿後肌傷勢已重返訓練，但安切洛蒂確認本場賽事不會讓他冒險先發，年輕球員拉揚（Rayan）繼續頂替右路先發。中場盧卡斯·帕克塔（Lucas Paquetá）在32強對日本的比賽中場因腿後肌傷勢提前下場，本場出戰成疑，預計由達尼洛·桑托斯（Danilo Santos）頂上中場位置。
挪威：右後衛朱利安·里爾森（Julian Ryerson）因大腿傷勢錯過上一輪的32強對象牙海岸一役，能否本場先發待賽前評估；若未能出戰，馬庫斯·霍姆格倫·佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）將頂替先發。奧德加德目前健康無恙，預計全力出戰。
預計先發陣容
巴西（4-3-3）： 阿利松（Alisson）；達尼洛（Danilo）、馬基尼奧斯（Marquinhos，聯席隊長）、加布里埃爾·馬加良斯（G. Magalhães）、道格拉斯·桑托斯（D. Santos）；卡塞米羅（Casemiro，聯席隊長）、布魯諾·吉馬良斯（B. Guimarães）、達尼洛·桑托斯（Danilo Santos）；拉揚（Rayan）、馬修斯·庫尼亞（Cunha）、維尼修斯（Vinícius Jr.）
挪威（4-3-3）： 尼蘭（Nyland）；佩德森（Pedersen，若里爾森無法出戰）、阿揚（Ajer）、赫根（Heggem）、比約坎（Bjørkan）；貝格（Berg）、奧德加德（Ødegaard，隊長）、貝格（Berge）；索爾特（Sørloth）、哈蘭德（Haaland）、努薩（Nusa）
巴西vs挪威之戰焦點與結果預測
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 挪威從未輸過巴西！索爾貝肯從「親歷者」到「主導者」 挪威在歷史上4次面對巴西，全部未嘗敗績（2勝2平），唯一一次世界盃交手正是1998年法國世界盃小組賽，挪威2比1逆轉擊敗衛冕冠軍巴西、將其淘汰出小組，製造了那屆賽事最大冷門之一。當時場上就有一個28歲的挪威中場球員名叫索爾貝肯——如今他是挪威主帥，再次站在同一舞台上，要帶著全新一代球員重演傳奇。歷史對挪威有利，但這份「心理優勢」能否在16強的壓力下轉化為場上實力，將是本場最大看點之一。
2. 哈蘭德 vs 維尼修斯——世界盃史上最頂級的前鋒對位 這是本屆16強最令球迷期待的個人對位：哈蘭德25歲生涯首屆世界盃已5球，是本屆目前最多進球的非梅西球員，他的每場比賽平均製造超過2次大機會；維尼修斯本屆4球、多次包辦蘇格蘭與海地兩場比賽的進球，被評為本屆最活躍的邊鋒之一。哈蘭德對上巴西的中後衛馬基尼奧斯與加布里埃爾·馬加良斯，維尼修斯對上挪威後防線——這場「矛對矛」的對決，將是全球數億球迷最屏息以待的90分鐘。
3. 內馬爾的最後世界盃謝幕——能否在紐澤西留下傳奇印記 34歲的內馬爾在2023年後第一次穿上國家隊球衣，安切洛蒂謹慎管理他的身體負荷，對蘇格蘭才以替補身分完成本屆世界盃首秀。這幾乎可以確定是他的最後一屆世界盃（79顆國際進球的巴西歷史第一射手）。若他在這場比賽獲得更多機會，能否在通往決賽場地的征途上留下屬於自己的最後一段傳奇，是本屆巴西最感人的人文焦點。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：巴西 2：1 挪威
專家分析：運彩市場普遍看好巴西，但賠率反映的差距並不算特別懸殊，充分說明市場對挪威的尊重。巴西的陣容深度是全屆之最，維尼修斯的個人狀態在聯賽和世界盃均達到歷史巔峰；然而挪威的4場不敗（全部對巴西）與哈蘭德的場場進球，令任何一方的球迷都無法掉以輕心。
Opta資料顯示兩隊「兩隊均進球」概率超過60%，是本輪最可能出現進球盛宴的16強賽事。預計巴西憑藉安切洛蒂對個人技術的精準使用、以及在關鍵時刻的後備火力最終取勝，但哈蘭德幾乎必然會讓比賽在得分板上留下他的名字。
2026世界盃巴西國家隊球員名單（總教練：安切洛蒂 Carlo Ancelotti）
2026世界盃挪威國家隊球員名單（總教練：索爾貝肯 Ståle Solbakken）
台灣2026世界盃轉播平台總整理
※球員名單與傷兵狀況以賽前最新公告為準，若有臨時異動請以官方公布資訊為主。
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📍 2026世界盃7/6巴西VS挪威基本資訊
📍 巴西vs挪威戰力分析
📍 巴西vs挪威預計先發名單與傷兵名單
📍 巴西vs挪威之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃巴西國家隊球員名單
📍 2026世界盃挪威國家隊球員名單
📍 轉播資訊
|項目
|內容
|對戰組合
|🇧🇷 巴西 vs 挪威 🇳🇴
|開踢時間
|台灣時間2026年7月6日（週一）凌晨4:00（即美東時間7月5日下午4:00；因高溫可能延至5:00 PM ET，請留意官方確認）
|比賽場地
|美國紐澤西州 大都會人壽體育場（MetLife Stadium，FIFA官方名稱「New York New Jersey Stadium」），容量82,500人，亦為7月19日世界盃決賽場地
|主裁判
|伊斯梅爾·艾爾法斯（Ismail Elfath，美國），助理裁判柯瑞·帕克（Corey Parker）、凱爾·阿特金斯（Kyle Atkins）
|所屬賽段
|16強淘汰賽（Round of 16，Match 91）
|晉級路線
|本場勝方將在8強對戰墨西哥 vs 英格蘭的贏家（場地：邁阿密硬石體育場）
|巴西晉級路線
|C組冠軍（7分：1:1平摩洛哥、3:0勝海地、3:0勝蘇格蘭）→ 32強2:1勝日本（馬提內利第95分鐘絕殺）
|挪威晉級路線
|I組亞軍（6分：4:1勝伊拉克、3:2勝塞內加爾、1:4負法國）→ 32強2:1勝象牙海岸（哈蘭德制勝球）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
🇧🇷 巴西：安切洛蒂打造的終結24年等待之師，維尼修斯領銜猛攻
巴西由義大利名帥卡洛·安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執掌，這是他職業生涯首次擔任國際球隊主帥，也是他在贏遍歐洲五大聯賽後向國際賽事發起的最終挑戰。巴西是世界盃史上唯一參加歷屆（共23屆）且5度奪冠的球隊，上一次捧盃是2002年，如今帶著「24年未奪冠」的渴望出征。小組賽中，巴西以1比1平摩洛哥開局（維尼修斯進球），隨後連下海地、蘇格蘭各3比0，以7分頭名晉級。
32強面對日本一度落後，靠替補馬提內利（Gabriel Martinelli）在第95分鐘打入絕殺球逆轉2比1晉級，展現高水準的意志力。陣中本屆最耀眼的是維尼修斯（Vinícius Júnior），小組賽攻入4球，是目前全隊進球最多的球員，也是全場最令挪威後衛噩夢纏身的存在。
另一大話題是34歲老將內馬爾（Neymar）的重生回歸，他自2023年後首次入選國家隊，安切洛蒂在小組賽謹慎管理他的上場時間，讓他對蘇格蘭一役以替補身分完成本屆首次出場，若16強他能更多登場，巴西的攻擊深度將再上一個台階。
這是挪威時隔28年重返世界盃，更是迄今最強的挪威國家隊陣容。主帥索爾貝肯（Ståle Solbakken，58歲）本人曾在1998年世界盃作為球員親歷挪威2比1擊敗巴西的奇蹟；現在換他坐上教練席，要讓這段傳奇重演。挪威在小組賽表現亮眼：4比1大勝伊拉克、3比2力克塞內加爾（哈蘭德各貢獻2球），末輪對法國派出輪換陣容、以1比4落敗，但6分排I組亞軍晉級；32強面對象牙海岸，靠哈蘭德的制勝球以2比1晉級，同時打破一項束塵72年的世界盃紀錄（本屆首位在生涯首屆世界盃3場連場進球的前鋒）。
哈蘭德本屆已攻入5球，配合巴拉圭裁判統計他的每場比賽均有2次以上大機會，是本屆最危險的單兵威脅。隊長**奧德加德（Martin Ødegaard）**在帶領兵工廠奪英超冠軍、殺進歐冠決賽後，帶著職業生涯最佳狀態登上世界盃舞台，他的創造力是挪威能否在大賽深度推進的核心關鍵。挪威資格賽8戰全勝、狂轟37球，打破義大利出線，是近代最強的歐洲區資格賽表現之一。
傷兵名單
巴西：右翼球星拉法尼亞（Raphinha）因腿後肌傷勢已重返訓練，但安切洛蒂確認本場賽事不會讓他冒險先發，年輕球員拉揚（Rayan）繼續頂替右路先發。中場盧卡斯·帕克塔（Lucas Paquetá）在32強對日本的比賽中場因腿後肌傷勢提前下場，本場出戰成疑，預計由達尼洛·桑托斯（Danilo Santos）頂上中場位置。
挪威：右後衛朱利安·里爾森（Julian Ryerson）因大腿傷勢錯過上一輪的32強對象牙海岸一役，能否本場先發待賽前評估；若未能出戰，馬庫斯·霍姆格倫·佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）將頂替先發。奧德加德目前健康無恙，預計全力出戰。
預計先發陣容
巴西（4-3-3）： 阿利松（Alisson）；達尼洛（Danilo）、馬基尼奧斯（Marquinhos，聯席隊長）、加布里埃爾·馬加良斯（G. Magalhães）、道格拉斯·桑托斯（D. Santos）；卡塞米羅（Casemiro，聯席隊長）、布魯諾·吉馬良斯（B. Guimarães）、達尼洛·桑托斯（Danilo Santos）；拉揚（Rayan）、馬修斯·庫尼亞（Cunha）、維尼修斯（Vinícius Jr.）
挪威（4-3-3）： 尼蘭（Nyland）；佩德森（Pedersen，若里爾森無法出戰）、阿揚（Ajer）、赫根（Heggem）、比約坎（Bjørkan）；貝格（Berg）、奧德加德（Ødegaard，隊長）、貝格（Berge）；索爾特（Sørloth）、哈蘭德（Haaland）、努薩（Nusa）
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 挪威從未輸過巴西！索爾貝肯從「親歷者」到「主導者」 挪威在歷史上4次面對巴西，全部未嘗敗績（2勝2平），唯一一次世界盃交手正是1998年法國世界盃小組賽，挪威2比1逆轉擊敗衛冕冠軍巴西、將其淘汰出小組，製造了那屆賽事最大冷門之一。當時場上就有一個28歲的挪威中場球員名叫索爾貝肯——如今他是挪威主帥，再次站在同一舞台上，要帶著全新一代球員重演傳奇。歷史對挪威有利，但這份「心理優勢」能否在16強的壓力下轉化為場上實力，將是本場最大看點之一。
2. 哈蘭德 vs 維尼修斯——世界盃史上最頂級的前鋒對位 這是本屆16強最令球迷期待的個人對位：哈蘭德25歲生涯首屆世界盃已5球，是本屆目前最多進球的非梅西球員，他的每場比賽平均製造超過2次大機會；維尼修斯本屆4球、多次包辦蘇格蘭與海地兩場比賽的進球，被評為本屆最活躍的邊鋒之一。哈蘭德對上巴西的中後衛馬基尼奧斯與加布里埃爾·馬加良斯，維尼修斯對上挪威後防線——這場「矛對矛」的對決，將是全球數億球迷最屏息以待的90分鐘。
3. 內馬爾的最後世界盃謝幕——能否在紐澤西留下傳奇印記 34歲的內馬爾在2023年後第一次穿上國家隊球衣，安切洛蒂謹慎管理他的身體負荷，對蘇格蘭才以替補身分完成本屆世界盃首秀。這幾乎可以確定是他的最後一屆世界盃（79顆國際進球的巴西歷史第一射手）。若他在這場比賽獲得更多機會，能否在通往決賽場地的征途上留下屬於自己的最後一段傳奇，是本屆巴西最感人的人文焦點。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：巴西 2：1 挪威
專家分析：運彩市場普遍看好巴西，但賠率反映的差距並不算特別懸殊，充分說明市場對挪威的尊重。巴西的陣容深度是全屆之最，維尼修斯的個人狀態在聯賽和世界盃均達到歷史巔峰；然而挪威的4場不敗（全部對巴西）與哈蘭德的場場進球，令任何一方的球迷都無法掉以輕心。
Opta資料顯示兩隊「兩隊均進球」概率超過60%，是本輪最可能出現進球盛宴的16強賽事。預計巴西憑藉安切洛蒂對個人技術的精準使用、以及在關鍵時刻的後備火力最終取勝，但哈蘭德幾乎必然會讓比賽在得分板上留下他的名字。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|阿利松·貝克
|Alisson Becker
|利物浦
|33
|門將
|埃德森
|Ederson
|曼城
|32
|門將
|維韋頓
|Weverton
|帕爾梅拉斯
|38
|後衛
|達尼洛
|Danilo
|弗拉門戈
|34
|後衛
|馬基尼奧斯（聯席隊長）
|Marquinhos (C)
|巴黎聖日耳曼
|32
|後衛
|加布里埃爾·馬加良斯
|Gabriel Magalhães
|兵工廠
|28
|後衛
|阿歷克斯·桑德羅
|Alex Sandro
|弗拉門戈
|35
|後衛
|道格拉斯·桑托斯
|Douglas Santos
|聖彼得堡澤尼特
|32
|後衛
|布雷梅
|Bremer
|尤文圖斯
|29
|後衛
|伊巴涅斯
|Ibañez
|利雅德阿赫利
|25
|後衛
|萊奧·佩雷拉
|Léo Pereira
|弗拉門戈
|29
|後衛
|埃德森（阿特蘭大）
|Éderson
|亞特蘭大
|26
|中場
|卡塞米羅（聯席隊長）
|Casemiro (C)
|曼聯
|34
|中場
|布魯諾·吉馬良斯
|Bruno Guimarães
|紐卡索聯
|28
|中場
|盧卡斯·帕克塔
|Lucas Paquetá
|弗拉門戈
|28
|中場
|達尼洛·桑托斯
|Danilo Santos
|博塔弗戈
|22
|中場
|法比尼奧
|Fabinho
|利雅德聯
|32
|前鋒
|維尼修斯·朱尼奧爾
|Vinícius Júnior
|皇家馬德里
|25
|前鋒
|馬修斯·庫尼亞
|Matheus Cunha
|曼聯
|25
|前鋒
|加布里埃爾·馬提內利
|Gabriel Martinelli
|兵工廠
|24
|前鋒
|恩德里克
|Endrick
|里昂
|19
|前鋒
|拉揚
|Rayan
|伯恩茅斯
|20
|前鋒
|伊戈爾·蒂亞戈
|Igor Thiago
|布倫特福德
|23
|前鋒
|路易斯·恩里克
|Luiz Henrique
|聖彼得堡澤尼特
|25
|前鋒
|內馬爾
|Neymar Jr.
|桑托斯
|34
|前鋒
|拉法尼亞
|Raphinha
|巴塞隆納
|29
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|奧爾楊·尼蘭
|Ørjan Nyland
|塞維利亞
|35
|門將
|埃吉爾·塞爾維克
|Egil Selvik
|沃特福德
|27
|門將
|桑德爾·唐維克
|Sander Tangvik
|漢堡
|23
|後衛
|朱利安·里爾森
|Julian Ryerson
|多特蒙德
|28
|後衛
|馬庫斯·霍姆格倫·佩德森
|Marcus Holmgren Pedersen
|都靈
|26
|後衛
|大衛·穆勒·沃爾夫
|David Møller Wolfe
|狼隊
|24
|後衛
|弗雷德里克·比約坎
|Fredrik Bjørkan
|博多/格利米特
|26
|後衛
|克里斯托弗·阿揚
|Kristoffer Ajer
|布倫特福德
|26
|後衛
|托爾比約恩·赫根
|Torbjørn Heggem
|波隆那
|27
|後衛
|萊奧·奧斯蒂加德
|Leo Skiri Østigård
|熱那亞
|26
|後衛
|桑德烈·蘭加斯
|Sondre Langas
|德比郡
|23
|後衛
|亨里克·法爾切內爾
|Henrik Falchener
|維京
|24
|中場
|馬丁·奧德加德（隊長）
|Martin Ødegaard (C)
|兵工廠
|27
|中場
|桑德爾·貝格
|Sander Berge
|富勒姆
|28
|中場
|弗雷德里克·奧爾斯內斯
|Fredrik Aursnes
|本菲卡
|30
|中場
|帕特里克·貝格
|Patrick Berg
|博多/格利米特
|28
|中場
|克里斯蒂安·托爾斯韋德
|Kristian Thorstvedt
|薩索洛
|27
|中場
|莫滕·托斯比
|Morten Thorsby
|克雷莫內塞
|30
|中場
|塞洛·奧斯高
|Thelo Aasgaard
|格拉斯哥流浪者
|23
|中場
|安德里亞斯·謝爾德魯普
|Andreas Schjelderup
|本菲卡
|22
|中場
|延斯·彼得·豪格
|Jens Petter Hauge
|博多/格利米特
|26
|前鋒
|厄林·哈蘭德
|Erling Haaland
|曼城
|25
|前鋒
|亞歷山大·索爾洛特
|Alexander Sørloth
|馬德里競技
|30
|前鋒
|約爾根·斯特蘭德·拉森
|Jørgen Strand Larsen
|水晶宮
|26
|前鋒
|安東尼奧·努薩
|Antonio Nusa
|RB萊比錫
|21
|前鋒
|奧斯卡·鮑勃
|Oscar Bobb
|富勒姆
|22
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
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