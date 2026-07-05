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2026世界盃7/6巴西VS挪威

項目 內容 對戰組合 🇧🇷 巴西 vs 挪威 🇳🇴 開踢時間 台灣時間2026年7月6日（週一）凌晨4:00（即美東時間7月5日下午4:00；因高溫可能延至5:00 PM ET，請留意官方確認） 比賽場地 美國紐澤西州 大都會人壽體育場（MetLife Stadium，FIFA官方名稱「New York New Jersey Stadium」），容量82,500人，亦為7月19日世界盃決賽場地 主裁判 伊斯梅爾·艾爾法斯（Ismail Elfath，美國），助理裁判柯瑞·帕克（Corey Parker）、凱爾·阿特金斯（Kyle Atkins） 所屬賽段 16強淘汰賽（Round of 16，Match 91） 晉級路線 本場勝方將在8強對戰墨西哥 vs 英格蘭的贏家（場地：邁阿密硬石體育場） 巴西晉級路線 C組冠軍（7分：1:1平摩洛哥、3:0勝海地、3:0勝蘇格蘭）→ 32強2:1勝日本（馬提內利第95分鐘絕殺） 挪威晉級路線 I組亞軍（6分：4:1勝伊拉克、3:2勝塞內加爾、1:4負法國）→ 32強2:1勝象牙海岸（哈蘭德制勝球） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

巴西VS挪威焦點戰力分析

▲巴西由義大利名帥安切洛蒂領軍，本屆小組賽以C組第一晉級，32強再靠馬提內利補時絕殺日本，驚險挺進16強。（圖／美聯社／達志影像）

▲挪威前鋒哈蘭德生涯首屆世界盃狀態火燙，目前已攻進5球，將成為巴西後防線最需要嚴防的頭號威脅。（圖／路透／達志影像）

巴西VS挪威傷兵情報與預計先發名單

▲巴西王牌維尼修斯本屆世界盃已攻進4球，他與哈蘭德的頂級前鋒對決，將是這場16強大戰最大看點之一。（圖／美聯社／達志影像）

巴西vs挪威之戰焦點與結果預測

▲34歲內馬爾重返巴西國家隊，本屆世界盃可能是他的最後一舞，若能在淘汰賽獲得更多出賽時間，將成為巴西爭冠路上的重要變數。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃巴西國家隊球員名單（總教練：安切洛蒂 Carlo Ancelotti）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 阿利松·貝克 Alisson Becker 利物浦 33 門將 埃德森 Ederson 曼城 32 門將 維韋頓 Weverton 帕爾梅拉斯 38 後衛 達尼洛 Danilo 弗拉門戈 34 後衛 馬基尼奧斯（聯席隊長） Marquinhos (C) 巴黎聖日耳曼 32 後衛 加布里埃爾·馬加良斯 Gabriel Magalhães 兵工廠 28 後衛 阿歷克斯·桑德羅 Alex Sandro 弗拉門戈 35 後衛 道格拉斯·桑托斯 Douglas Santos 聖彼得堡澤尼特 32 後衛 布雷梅 Bremer 尤文圖斯 29 後衛 伊巴涅斯 Ibañez 利雅德阿赫利 25 後衛 萊奧·佩雷拉 Léo Pereira 弗拉門戈 29 後衛 埃德森（阿特蘭大） Éderson 亞特蘭大 26 中場 卡塞米羅（聯席隊長） Casemiro (C) 曼聯 34 中場 布魯諾·吉馬良斯 Bruno Guimarães 紐卡索聯 28 中場 盧卡斯·帕克塔 Lucas Paquetá 弗拉門戈 28 中場 達尼洛·桑托斯 Danilo Santos 博塔弗戈 22 中場 法比尼奧 Fabinho 利雅德聯 32 前鋒 維尼修斯·朱尼奧爾 Vinícius Júnior 皇家馬德里 25 前鋒 馬修斯·庫尼亞 Matheus Cunha 曼聯 25 前鋒 加布里埃爾·馬提內利 Gabriel Martinelli 兵工廠 24 前鋒 恩德里克 Endrick 里昂 19 前鋒 拉揚 Rayan 伯恩茅斯 20 前鋒 伊戈爾·蒂亞戈 Igor Thiago 布倫特福德 23 前鋒 路易斯·恩里克 Luiz Henrique 聖彼得堡澤尼特 25 前鋒 內馬爾 Neymar Jr. 桑托斯 34 前鋒 拉法尼亞 Raphinha 巴塞隆納 29

2026世界盃挪威國家隊球員名單（總教練：索爾貝肯 Ståle Solbakken）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 奧爾楊·尼蘭 Ørjan Nyland 塞維利亞 35 門將 埃吉爾·塞爾維克 Egil Selvik 沃特福德 27 門將 桑德爾·唐維克 Sander Tangvik 漢堡 23 後衛 朱利安·里爾森 Julian Ryerson 多特蒙德 28 後衛 馬庫斯·霍姆格倫·佩德森 Marcus Holmgren Pedersen 都靈 26 後衛 大衛·穆勒·沃爾夫 David Møller Wolfe 狼隊 24 後衛 弗雷德里克·比約坎 Fredrik Bjørkan 博多/格利米特 26 後衛 克里斯托弗·阿揚 Kristoffer Ajer 布倫特福德 26 後衛 托爾比約恩·赫根 Torbjørn Heggem 波隆那 27 後衛 萊奧·奧斯蒂加德 Leo Skiri Østigård 熱那亞 26 後衛 桑德烈·蘭加斯 Sondre Langas 德比郡 23 後衛 亨里克·法爾切內爾 Henrik Falchener 維京 24 中場 馬丁·奧德加德（隊長） Martin Ødegaard (C) 兵工廠 27 中場 桑德爾·貝格 Sander Berge 富勒姆 28 中場 弗雷德里克·奧爾斯內斯 Fredrik Aursnes 本菲卡 30 中場 帕特里克·貝格 Patrick Berg 博多/格利米特 28 中場 克里斯蒂安·托爾斯韋德 Kristian Thorstvedt 薩索洛 27 中場 莫滕·托斯比 Morten Thorsby 克雷莫內塞 30 中場 塞洛·奧斯高 Thelo Aasgaard 格拉斯哥流浪者 23 中場 安德里亞斯·謝爾德魯普 Andreas Schjelderup 本菲卡 22 中場 延斯·彼得·豪格 Jens Petter Hauge 博多/格利米特 26 前鋒 厄林·哈蘭德 Erling Haaland 曼城 25 前鋒 亞歷山大·索爾洛特 Alexander Sørloth 馬德里競技 30 前鋒 約爾根·斯特蘭德·拉森 Jørgen Strand Larsen 水晶宮 26 前鋒 安東尼奧·努薩 Antonio Nusa RB萊比錫 21 前鋒 奧斯卡·鮑勃 Oscar Bobb 富勒姆 22

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2026年FIFA世界盃16強淘汰賽震撼登場，由五度捧起金盃的「森巴軍團」巴西迎戰闊別世界盃28年的「北歐海盜」挪威，在堪稱本屆最重量級的16強對決中交手。全場最大懸念來自一項驚人歷史紀錄：包括1998年世界盃小組賽以2比1淘汰巴西的千古奇蹟；而當年身穿挪威球衣上陣的，正是本屆挪威主帥索爾貝肯（Ståle Solbakken）本人。25歲哈蘭德（Erling Haaland）在生涯首屆世界盃已瘋狂攻入5球，與維尼修斯（Vinícius Júnior）的世界最頂級前鋒對決，將是本屆16強最令球迷屏息的單邊對位。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場16強焦點對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。巴西由義大利名帥卡洛·安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執掌，這是他職業生涯首次擔任國際球隊主帥，也是他在贏遍歐洲五大聯賽後向國際賽事發起的最終挑戰。巴西是世界盃史上唯一參加歷屆（共23屆）且5度奪冠的球隊，上一次捧盃是2002年，如今帶著「24年未奪冠」的渴望出征。小組賽中，巴西以1比1平摩洛哥開局（維尼修斯進球），隨後連下海地、蘇格蘭各3比0，以7分頭名晉級。32強面對日本一度落後，靠替補馬提內利（Gabriel Martinelli）在第95分鐘打入絕殺球逆轉2比1晉級，展現高水準的意志力。陣中本屆最耀眼的是，小組賽攻入4球，是目前全隊進球最多的球員，也是全場最令挪威後衛噩夢纏身的存在。另一大話題是34歲老將內馬爾（Neymar）的重生回歸，他自2023年後首次入選國家隊，安切洛蒂在小組賽謹慎管理他的上場時間，讓他對蘇格蘭一役以替補身分完成本屆首次出場，若16強他能更多登場，巴西的攻擊深度將再上一個台階。這是挪威時隔28年重返世界盃，更是迄今最強的挪威國家隊陣容。主帥索爾貝肯（Ståle Solbakken，58歲）本人曾在1998年世界盃作為球員親歷挪威2比1擊敗巴西的奇蹟；現在換他坐上教練席，要讓這段傳奇重演。挪威在小組賽表現亮眼：4比1大勝伊拉克、3比2力克塞內加爾（哈蘭德各貢獻2球），末輪對法國派出輪換陣容、以1比4落敗，但6分排I組亞軍晉級；32強面對象牙海岸，靠哈蘭德的制勝球以2比1晉級，同時打破一項束塵72年的世界盃紀錄（本屆首位在生涯首屆世界盃3場連場進球的前鋒）。哈蘭德本屆已攻入5球，配合巴拉圭裁判統計他的每場比賽均有2次以上大機會，是本屆最危險的單兵威脅。隊長**奧德加德（Martin Ødegaard）**在帶領兵工廠奪英超冠軍、殺進歐冠決賽後，帶著職業生涯最佳狀態登上世界盃舞台，他的創造力是挪威能否在大賽深度推進的核心關鍵。挪威資格賽8戰全勝、狂轟37球，打破義大利出線，是近代最強的歐洲區資格賽表現之一。右翼球星年輕球員拉揚（Rayan）繼續頂替右路先發。中場盧卡斯·帕克塔（Lucas Paquetá）在32強對日本的比賽中場因腿後肌傷勢提前下場，本場出戰成疑，預計由達尼洛·桑托斯（Danilo Santos）頂上中場位置。右後衛朱利安·里爾森（Julian Ryerson）因大腿傷勢錯過上一輪的32強對象牙海岸一役，能否本場先發待賽前評估；若未能出戰，馬庫斯·霍姆格倫·佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）將頂替先發。奧德加德目前健康無恙，預計全力出戰。阿利松（Alisson）；達尼洛（Danilo）、馬基尼奧斯（Marquinhos，聯席隊長）、加布里埃爾·馬加良斯（G. Magalhães）、道格拉斯·桑托斯（D. Santos）；卡塞米羅（Casemiro，聯席隊長）、布魯諾·吉馬良斯（B. Guimarães）、達尼洛·桑托斯（Danilo Santos）；拉揚（Rayan）、馬修斯·庫尼亞（Cunha）、維尼修斯（Vinícius Jr.）尼蘭（Nyland）；佩德森（Pedersen，若里爾森無法出戰）、阿揚（Ajer）、赫根（Heggem）、比約坎（Bjørkan）；貝格（Berg）、奧德加德（Ødegaard，隊長）、貝格（Berge）；索爾特（Sørloth）、哈蘭德（Haaland）、努薩（Nusa）挪威在歷史上4次面對巴西，全部未嘗敗績（2勝2平），唯一一次世界盃交手正是1998年法國世界盃小組賽，挪威2比1逆轉擊敗衛冕冠軍巴西、將其淘汰出小組，製造了那屆賽事最大冷門之一。當時場上就有一個28歲的挪威中場球員名叫索爾貝肯——如今他是挪威主帥，再次站在同一舞台上，要帶著全新一代球員重演傳奇。歷史對挪威有利，但這份「心理優勢」能否在16強的壓力下轉化為場上實力，將是本場最大看點之一。這是本屆16強最令球迷期待的個人對位：哈蘭德25歲生涯首屆世界盃已5球，是本屆目前最多進球的非梅西球員，他的每場比賽平均製造超過2次大機會；維尼修斯本屆4球、多次包辦蘇格蘭與海地兩場比賽的進球，被評為本屆最活躍的邊鋒之一。哈蘭德對上巴西的中後衛馬基尼奧斯與加布里埃爾·馬加良斯，維尼修斯對上挪威後防線——這場「矛對矛」的對決，將是全球數億球迷最屏息以待的90分鐘。34歲的內馬爾在2023年後第一次穿上國家隊球衣，安切洛蒂謹慎管理他的身體負荷，對蘇格蘭才以替補身分完成本屆世界盃首秀。這幾乎可以確定是他的（79顆國際進球的巴西歷史第一射手）。若他在這場比賽獲得更多機會，能否在通往決賽場地的征途上留下屬於自己的最後一段傳奇，是本屆巴西最感人的人文焦點。專家分析：運彩市場普遍看好巴西，但賠率反映的差距並不算特別懸殊，充分說明市場對挪威的尊重。巴西的陣容深度是全屆之最，維尼修斯的個人狀態在聯賽和世界盃均達到歷史巔峰；然而挪威的4場不敗（全部對巴西）與哈蘭德的場場進球，令任何一方的球迷都無法掉以輕心。Opta資料顯示兩隊「兩隊均進球」概率超過60%，是本輪最可能出現進球盛宴的16強賽事。預計巴西憑藉安切洛蒂對個人技術的精準使用、以及在關鍵時刻的後備火力最終取勝，但哈蘭德幾乎必然會讓比賽在得分板上留下他的名字。