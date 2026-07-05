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台股震盪千點爆量翻紅 展現下檔支撐

台股基本面強韌 預估2026年企業獲利年增近6成

掌握核心投資策略 聚焦AI半導體逢低分批布局

台股周五（3日）開低收高，加權指數盤中最低達到45880.69點，與盤中最高46948.83點，上下震盪逾千點幅度，終場由黑翻紅，收在46780.62點，上漲36.46點，成交量達1.08兆元。周線收紅。展望後市，專家認為，基本面並未改變，在企業獲利維持雙位數以上成長、AI投資熱潮持續擴大的帶動，台股中長期趨勢仍偏正向看待，策略上建議以多策略應對，標的上持續聚焦企業獲利與AI題材本身，以及訂單能見度。安聯投信台股團隊分析，儘管市場持續關注地緣政治、油價波動、通膨與利率政策等不確定因素，在企業獲利強勁成長支撐下，台股中長期基本面依然樂觀。根據最新預估，2026年台灣企業整體盈餘成長率可望達58.37%，其中電子業成長60%，傳產族群成長56%，金融業則受惠於資本市場活絡，獲利年增47%，顯示各產業獲利同步成長，台股整體結構較過去更加均衡且健康。展望2026年，安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，近期受美伊衝突及國際局勢影響，全球金融市場波動加劇，台股短線也出現震盪整理。不過，企業獲利成長仍是支撐股價最重要的力量，在基本面未出現明顯轉弱情況下，每一次因市場情緒引發的拉回，反而提供投資人中長期布局機會。陳思銘進一步解析，從產業獲利表現來看，2026年電子、傳產及金融3大族群皆可望交出正成長成績。其中電子產業仍為獲利成長主軸，在AI、高效能運算（HPC）與半導體需求帶動下，預期漲幅可望優於傳產，而傳產則有望優於金融股。整體而言，資金有望在不同產業間輪動，帶動台股形成更健康且均衡的多頭格局。在投資布局方面，陳思銘表示，布局策略仍以電子股為核心，聚焦受惠於AI發展趨勢的半導體與相關供應鏈。受惠AI應用持續擴張，預估2026年台股企業獲利年增幅度將超過50%，遠高於過往平均水準。以季度表現來看，2026年第一季企業獲利預估年增率亦可達31%，顯示企業成長動能相當強勁。投資組合方面，將持續以成長股為主要配置方向，並以景氣能見度最佳的半導體及AI供應鏈為核心，透過汰弱留強策略，提升整體投資效益與報酬潛力。此外，陳思銘也指出，近期科技產業最新動態也持續反映AI需求熱度未減。觀察美國科技記憶體大廠最新財報與展望顯示記憶體市場仍處於供不應求狀態，相關產業需求維持強勁。另一方面，隨著AI設備規格升級，高階材料與先進封裝需求同步增加，也帶動相關材料價格上揚，成為供應鏈新的成長動能。安聯投信台股團隊表示，整體而言，雖然短期市場仍將受到國際局勢與資金面變化干擾，但在企業獲利顯著成長、AI產業長線趨勢延續，以及電子、傳產與金融同步成長帶動下，台股基本面依然穩健，建議投資人可趁市場震盪整理之際，聚焦具成長趨勢的優質企業與受惠AI浪潮的核心供應鏈，掌握下一階段成長契機。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆則認為，市場目光除了關注獲利成長外，未來3個月也會將目光放在除權息行情上。面對近期市場波動加劇，廖本隆建議可多留意以下變化，包括AI投資節奏變化風險，關注資本支出或終端需求變化，以及可能對上游與設備相關族群動能潛在影響；就部分產業鏈庫存循環反覆，基於部分次產業仍處恢復初期，需求回升延續性有待驗證；另外留意利率與資金環境變化，對金融股及高評價電子股均可能造成評價壓縮等影響；最後就是地緣政治。00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人施政廷也認為，近期市場受諸多雜音紛擾影響，出現較大波動，但基本面並未改變，台股後市仍正向，策略上建議以多策略應對，標的上持續聚焦企業獲利與AI題材本身，以及訂單能見度。