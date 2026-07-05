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委內瑞拉於日前遭遇連續兩起芮氏規模7.0以上的強震襲擊，造成無數房屋坍塌。一名擔任大樓夜間保全的男子吉爾（Hernán Gil）不幸被困在倒塌的七層大樓保全室中。在與死神搏鬥長達8天、近200個小時後，他於當地時間2日奇蹟獲救，並在病床上收到了來自偶像C羅（Cristiano Ronaldo）跨海送上的親筆簽名葡萄牙國家隊7號球衣。根據葡萄牙媒體《球報》報導，44歲的吉爾（Hernán Gil）在6月24日委內瑞拉接連發生規模超過7級地震後，被困於拉瓜伊拉一棟倒塌建築的廢墟之中，直到7月1日才由國際救援隊成功救出。據了解，吉爾事發時擔任該棟七層建築的夜間保全，大樓部分結構在強震中瞬間崩塌，他被壓困在保全室內長時間無法脫困。救援期間，葡萄牙救援隊率先鎖定其位置，並持續推進救援作業，在他獲救前更以遠距方式提供食物與飲水補給，最終成功將他救出。最令人動容的是，在救援過程中，葡萄牙民防特種部隊成員瑪麗亞（Armando Maria）透露，當她向受困者表明自己來自葡萄牙並正在進行救援時，吉爾第一時間便脫口喊出C羅的名字。為了確認他的意識狀態，救援人員甚至以西班牙語詢問：「你知道C羅做招牌慶祝動作時會喊什麼嗎？」沒想到吉爾雖然受困多日、體力虛弱，仍清楚地回答：「Siuuuuu！」葡萄牙駐委內瑞拉大使館隨後也發出聲明表示，在吉爾獲救後，大使與救援隊已親自前往醫院探視，並送上由C羅親筆簽名的葡萄牙國家隊7號球衣，作為慰問與祝福。畫面中，躺在病床上的吉爾露出微笑，手中握著這件象徵希望與鼓勵的球衣，為這段歷經8天生死考驗的故事畫下溫暖句點。