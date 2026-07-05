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▲英國媒體近日傳出英格蘭球員可能服用威而鋼對抗高山症，主帥圖赫爾在記者會上大笑否認，強調「根本沒有這回事」。（圖／美聯社／達志影像）

▲位於墨西哥城的阿茲特克球場海拔高達2240公尺，低氧環境不僅影響球員體能，也改變球的飛行軌跡，成為本屆最具科學難度的比賽場地之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽即將迎來英格蘭與地主國墨西哥的生死戰。由於比賽將在海拔高達2240公尺的墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca）舉行，近日英國媒體傳出英格蘭代表隊獲准服用治療勃起功能障礙的藥物「威而鋼」（Viagra，俗稱偉哥），以對抗高山症。對此，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在記者會上大笑否認，直言這完全是不實傳聞。這項引發軒然大波的傳聞最初由英國《太陽報》（The Sun）等媒體披露，隨後《LiveMint》、《STARNEWS》與《Yardbarker》等國際媒體也紛紛跟進報導。報導指出，威而鋼的主要成分西地那非（Sildenafil）是一種血管擴張劑，能夠擴張肺部血管、降低血壓並幫助體內氧氣輸送，被認為能有效緩解在高海拔、空氣稀薄環境下的頭暈與疲勞感。此外，世界反禁藥組織（WADA）並未將威而鋼列入2026年的禁藥名單中，因此即使球員服用，也不會違反任何反興奮劑規定。面對外界沸沸揚揚的「藍色小丸子」傳聞，英格蘭主帥圖赫爾在接受《OneFootball》等媒體採訪時給出了明確的答覆。當記者問及英格蘭是否會使用威而鋼來減輕墨西哥城的高原反應時，圖赫爾先是忍不住笑了出來，隨後簡短且堅定地表示：事實上，WADA過往的研究也表明，威而鋼在海拔4000公尺以下的環境中，對於提升運動表現的實質幫助微乎其微。英格蘭隊顯然更傾向於透過傳統的科學訓練與戰術調整來應對高海拔的挑戰。雖然威而鋼只是個烏龍傳聞，但英格蘭即將面臨的高海拔考驗卻是真實在前。阿茲特克體育場海拔高達2240公尺，專家指出，在這種高海拔下踢球，球員的體能消耗極大，甚至被形容為「彷彿少打一人」的劣勢。相比之下，墨西哥隊不僅對高原氣候習以為常，且在該球場擁有極其恐怖的主場勝率。英格蘭隊在擊敗民主剛果後，並未直接前往墨西哥，而是先回到美國堪薩斯城的訓練基地進行調整。圖赫爾如何在這短暫的適應時間內克服體能劣勢，並找出破解墨西哥防線的戰術，將是這場16強賽的最大看點。