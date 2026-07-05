我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東京都中野區4日下午發生住宅火警，一棟兩層樓木造民宅起火後，火勢迅速延燒至周邊建築，共造成7棟建物受波及，消防人員歷經4個半小時才將火勢撲滅。所幸這起火災事件未造成大規模傷亡，不過有一名40多歲男子在逃生過程中跌倒，腿部受傷送醫。根據日本電視台報導，這起火警發生於4日下午2時30分左右，地點位於東京都中野區本町，一棟兩層樓木造住宅突然起火。由於現場住宅密集，火勢迅速蔓延至鄰近建築，消防單位緊急出動33輛消防車及大批人力展開滅火作業。消防人員經過約4個半小時搶救，於晚間7時過後成功控制火勢。從現場畫面可以看到，起火當下竄出濃濃黑煙，火勢十分猛烈。這起火災共燒毀包含住宅在內共7棟建物，總燃燒面積約225平方公尺。事故中，一名40多歲男子在疏散避難時不慎跌倒，造成腿部受傷，所幸並無生命危險。火災現場距離中野坂上站約400公尺，屬於住宅高度密集區。警方與消防單位目前正進一步調查起火原因，以釐清事故發生經過。