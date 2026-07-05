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▲ 行銷活動中南市府也將臺南城市意象搬進首爾街頭，黃偉哲也特別介紹台南的特色。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲於首爾弘大商圈現場請參與民眾試吃芒果。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲化身臺南最佳推銷員與韓國朋友互動，韓國當地網紅也來共襄盛舉。（圖／南市府提供）

為拓展韓國的觀光與農產外銷市場，提高臺南國際能見度，台南市長黃偉哲率領市府觀光旅遊局與農業局，4日在韓國首爾最具代表性的年輕流行文化地標──弘大商圈舉辦觀光與農產的複合式推廣活動，將臺南城市意象搬進首爾街頭，現場黃偉哲也化身最佳推銷員，將臺南的美食、美景與文化一次帶進首爾。這次行銷活動除透過觀光應援車、主題拍照區、互動體驗及特色美食元素等多元內容，呈現臺南深厚的人文底蘊與旅遊魅力，此外也邀請民眾免費試吃香甜的臺南芒果，還有現打芒果冰沙與果乾，黃偉哲表示，這次特別選擇在聚集年輕族群、充滿創意與流行文化的弘大商圈辦理臺南行銷活動，希望透過最貼近年輕人的方式，吸引韓國民眾駐足參與，除安排當季臺南芒果以及農特產試吃外，也規劃臺南旅遊資訊介紹、互動體驗及趣味遊戲等內容，讓更多韓國民眾透過輕鬆、有趣的方式認識臺南。黃偉哲指出，臺南市臺灣最重要的農業大市，因此孕育出品質最優質的芒果與鳳梨，這兩項水果近年都已順利出口韓國，也希望更多韓國朋友踴躍選購，除此了新鮮水果之外，臺南還有許許多多優質的農漁特產與加工品，未來也期盼透過更多元的管道介紹給韓國民眾。現場黃偉哲也化身臺南最佳推銷員與韓國朋友互動，有獎徵答與試場吃吸引許多民眾駐足臺南展攤，許多人在品嘗臺南新鮮芒果與果乾後都驚呼美味，而觀光旅遊局針對弘大商圈年輕世代喜好而準備的臺南觀光介紹也非常深入豐富，希望能大舉增加參加民眾對臺南的認識與好感度。南市府表示，韓國一直是臺南重點深耕的國際市場，在市長黃偉哲領軍下，在農業方面，透過長期市場經營、積極參展、品牌建立與通路開拓，讓台南的各項優質農產品成功進入韓國消費市場。在觀光方面，近年韓國旅客對臺灣自由行需求增加，年輕世代更重視特色體驗、美食旅行及社群分享，因此近年積極交通樞紐廣告曝光、KOL推廣、旅展行銷等方式吸引國際目光。而結合觀光與農產的複合式行銷，更能將「農業、美食、旅遊」整合起來，創造更大的經濟效益與城市品牌價值，促進農業與觀光產業的共榮。