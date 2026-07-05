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▲王力宏跌倒當下立刻有3名工作人員衝上台將他扶起。（圖／翻攝自微博）

歌手王力宏昨日在成都舉辦演唱會，演出過程卻發生重摔意外，整張臉撞到舞台，讓全場嚇壞，工作人員見狀後也立刻衝上台攙扶他。只見王力宏當下仍敬業完成演出，但現場觀眾卻可見他左臉到臉頰上都是血，畫面相當驚悚，也讓不少粉絲痛批：「工作人員大意了」、「為何不好好檢查舞台？」、「急救措施超敷衍。」而王力宏工作室隨後也發出聲明，表示經初步調查，因現場操作不當，導致藝人意外跌倒，相關責任人員已進入內部專案調查流程。如今，網路上流出許多王力宏摔傷時的畫面，只見他準備走向另一個舞台時，卻不慎被地上的安全索（鋼絲）絆倒，左臉直接重重撞擊舞台，當下立刻有3名工作人員衝上台將王力宏扶起。即便發生意外，演出也並未中斷，王力宏隨即站起來繼續演唱，只是一旁的觀眾也發現，他過程中一直摸著左耳，才發現王力宏的臉頰全是血，受傷後更僅有簡單包紮，直到演唱會結束才送醫治療。影片曝光後，王力宏敬業態度讓粉絲看了心疼，不過也有部分人質疑：「為什麼舞台上的安全帶會隨意留在通道上？為什麼嚴重的傷口沒有專業的醫療介入？這已經不是敬業不敬業的問題，是基本的安全底線在哪裡的問題。」另外其他人也要求主辦單位嚴查舞台安全漏洞，表示：「為什麼不檢查好安全繩」、「急救措施敷衍。」事後，王力宏工作室發出聲明，表示經初步調查，因現場操作不當，導致藝人意外跌倒，「相關責任人員已進入內部專案調查流程，後續將依據調查結果做對應處理。團隊已對相關舞台環節及全流程安全保障措施展開全面覆盤與檢查。」全力保障藝人、工作人員及每位觀眾的安全。而王力宏本人今日凌晨則發文透露傷勢，透露經過檢查腦部和頭骨都沒有受傷，只是因為外耳軟骨被撞碎，所以流了很多血，送醫後縫了39針。此外，王力宏因不想與粉絲們失約，在醫護人員的許可下，今晚演唱會照常舉行。