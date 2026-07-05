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▲阿信在去年演唱會也因不小心踩空，從2公尺高的舞台摔落。（圖／翻攝自五月天FB）

歌手王力宏昨（4）日在成都開演唱會時，於舞台不慎踩空摔傷，整張臉著地，左耳鮮血流不停，顴骨也有明顯刮痕，讓全場觀眾嚇壞，但他堅持繼續站起來演唱，送醫後一共縫了39針，讓粉絲都非常心疼。不過在舞台慘摔的藝人不只他，陳奕迅也曾因在舞台踩空，導致私密部位被撞擊，嚴重到右側睪丸破掉；Beyond主唱黃家駒更是因頭部受傷，最後不治身亡；而去年五月天阿信，也因舞台摔落導致手部狂流血，多起不幸事故，都成為了藝人與粉絲心中無法抹滅的傷痛。香港樂團Beyond主唱黃家駒，於1993年受邀前往東京拍節目《夢想全員大爆笑》，不料因舞台佈景濕滑且缺乏保護措施，導致他與主持人奔跑時，不慎滑倒撞破台上的圍欄，從約3公尺高的舞台上墜落，黃家駒因後腦著地而頭部嚴重受創當場昏迷，搶救6天後最終仍不治身亡，終年31歲。當下雖然不是在演唱會現場，但卻是因為舞台設計不良所導致，這個悲劇事故也至今都是許多樂迷心中最痛的回憶。陳奕迅在2002年於台北參加校園演唱會，在演唱安可曲時情緒非常興奮，走向舞台邊緣時不慎失足滑倒。當時他左腳跌出台下、右腳仍在舞台上，胯下私密部位直接劇烈撞擊舞台邊緣。雖然他最終完成舞台，不過回到飯店卻發現「那邊」越來越痛，且持續腫脹，就醫發現右側睪丸撞破還有嚴重內部瘀血。緊急接受手術後，陳奕迅成功保住了生殖功能，並未切除整顆睪丸。五月天阿信在去年12月與F4成員言承旭、吳建豪、周渝民在上海開唱，唱到〈派對動物〉時，因視線看向前方，沒有注意已經走到舞台的邊緣，左腳因此不小心踩空，整個人從2公尺高舞台摔落下來，手部和背部還撞到燈光機，其他3人與一名女工作人員急忙上前關心。雖然阿信手部流血，但好在並無大礙，阿信也在消失約1分鐘後，繼續上台完成表演。