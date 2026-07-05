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新台幣高利活儲 新戶年利率最高10%

美元高利定存 3個月期年利率最高10%

自動扣繳信用卡款 最高回饋10%

台股定期定額手續費優惠

面對近來物價飛漲，民眾對高利存款與聰明理財需求持續升溫，數位帳戶下半年優惠也陸續公布了，其中聯邦銀行宣布旗下New New Bank數位帳戶，自7月1日起推出下半年度全新優惠方案，祭出「新戶台幣活儲最高10%、美金定存最高10%、綁定自動扣繳聯邦信用卡款回饋最高10%」3大優惠，並搭配台股定期定額手續費優惠。針對民眾最重視的存款優惠，New New Bank推出新戶限定「台幣活儲最高10%」方案，自7月至12月期間開立數位帳戶的新存戶，即享「開戶當月21日至次月20日」為期1個月台幣活儲年利率10%，優惠限額為存款平均餘額15萬元。既有存戶及新戶優惠期滿後，也能參與指定任務持續享有優利存款，只要於7月至12月任一月份，擇一完成「推薦開戶、證券定期定額、金融卡消費」其中一項指定任務，就能升等成為「金級會員」，於完成任務的次月撥息時，享當期活儲年利率3%，優惠限額存款平均餘額40萬元，優惠資格每月檢視，最多享6個月高利回饋，兼顧資金流動性及利息收益。因應民眾外幣資產配置需求，同步推出美元高利定存方案。自7月至12月期間，不論新舊存戶，以「換匯新資金」辦理3個月期美元定存，享年利率10%，每人優惠額度美金2000元；辦理6個月期美元定存，享年利率6%，每人優惠額度美元3000元。不僅如此，透過線上結匯指定12種外幣（含美元、歐元、日幣等）還可享牌告匯率加減碼優惠，美元結匯最高折讓3.5分，對於有短期外幣資產需求的存戶，不僅省手續費，還可以賺利息。在支付消費方面，持續結合聯邦信用卡推出「綁定自動扣繳信用卡款10%回饋」，聯邦卡友凡於7月至12月新開立New New Bank，並綁定該數位帳戶自動扣繳本人聯邦信用卡款，即享成功扣繳金額10%回饋，每次回饋上限300元，每人最多回饋3次，總計最高可得900元，繳卡費賺回饋，還可享有卡片原始回饋。此外，聯邦銀行攜手萊爾富推出的刷卡現折優惠好評再續，自即日起至12月31日，凡持New New Bank核發的金融卡至萊爾富任一門市消費，天天都可享不限金額、不限筆數的5%現折優惠（現折無上限），日常消費時也能輕鬆省荷包。除了存款與消費支付優惠外，New New Bank 亦持續完善數位金融生態圈，提供台股定期定額手續費優惠。自7月1日至12月31日，透過New New Bank或聯邦證券「聯邦發發發」APP約定扣款台股定期定額單筆2萬以下，即享手續費限時優惠，大幅降低投資門檻。