我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Meta前AI大神揭密裁員內幕！（圖／截自搜狐）

如果AI是席捲全球的颶風，那麼美國矽谷便是風眼所在，「Mag7」科技巨頭的一舉一動都能引發市場山呼海嘯。Meta前FAIR研究科學家總監，近日接受《香港01》專訪，直言不諱談及自身裁員背後的故事——他協助處理旗艦模型Llama4項目的「dirty works（髒活）」，問題解決後，仍難逃解僱命運。田淵棟本科碩士皆畢業於上海交通大學，2013年於美國卡內基梅隆大學取得博士學位，先後任職Google無人車組、Meta AI研究院FAIR研究總監長達十年。去年10月，Meta大手裁減超過600名AI業務研究人員，田淵棟所屬整個團隊全數遭裁撤，引爆業界震撼。田淵棟解釋，Meta的裁員本質上是「科學家」與「企業家」在研究方向上的博弈——科學家追求做出與眾不同的成果，企業則希望創造更多營收、把資源投入最有商業價值的項目，雙方目標未必一致。他認為是重要分水嶺，ChatGPT問世帶動大模型爆發，公司高層開始要求研究員朝主流商業方向靠攏，與研究院原本自由探索的文化產生摩擦，最終釀成這波裁員潮。他直言，這波矽谷裁員「只是打響了第一槍」。矽谷裁員潮延燒！各大科技巨頭接連跟進田淵棟的預言正在應驗——根據多方統計，2026年已成為美國科技業「裁員大年」，主要科技巨頭裁員情況如下：今年已累計裁員約，主要集中在Reality Labs（VR／元宇宙部門）、Facebook、招募與業務團隊。執行長祖克柏坦言，裁員與AI預算直接相關，等於是把原本發給員工的薪資，轉為購買AI晶片的支出。堪稱這波裁員潮的「裁員王」，僅2026年，其中1月27日一次性裁減企業白領員工，加上2025年10月已裁減的1.4萬人，合計占企業員工總數約1成。人資高層在內部備忘錄中直言，目的是「減少官僚層級」。雖未官方證實確切數字，但投資銀行TD Cowen分析師估算裁員規模約達。甲骨文並非業績不佳，而是要把資金挪去興建AI資料中心。今年推出大規模自願離職方案，約有申請，同時也持續進行結構性裁員。包括UPS（最多裁減3萬個職務）、Cloudflare（1100人）、PayPal（4760人）、Coinbase（取消14%純管理職）等企業，也都陸續加入這波裁員行列，顯示裁員效應已從純科技業擴散至金融、物流等相關領域。根據專門追蹤科技業裁員的數據，截至2026年5月中旬為止，全球科技業已記錄，累計影響失業，平均每天近千人丟掉工作。另據再就業顧問公司Challenger, Gray & Christmas統計，科技業今年至今已裁員超過，較去年同期大增最耐人尋味的是，這波裁員潮竟與科技巨頭史上最大規模的AI投資——Meta、Amazon、Microsoft、Alphabet四家公司2026年資本支出合計約，年增幅高達約75%，幾乎全數投入AI資料中心與晶片採購，形成「一邊砸重金養AI、一邊揮刀砍人力」的矛盾景象。不過也有專家提出不同看法，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）就坦言，業界確實存在「AI洗白」現象——部分企業把原本就計劃進行的裁員，順勢歸咎於AI浪潮，藉此淡化真正的財務或策略考量。回到田淵棟本人的觀察，他認為過去大半年AI發展最具意義的突破，就是。他透露，自己如今指揮AI寫代碼，搭配兩個顯示器同時操作，效能相當於同時聘請8至10名博士生水準的助手，且能24小時運作、無需處理辦公室政治。他直言，AI在寫程式的能力上，可能已經超越博士生水準，這也正是許多科技大廠選擇裁員的關鍵原因之一——「矽谷只是打響了第一槍」。