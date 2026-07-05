Switch 玩家快收！由萬代南夢宮娛樂推出的療癒經營遊戲《哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人》近日祭出限時優惠，數位豪華版原價新台幣1990 元，現在只要340元就能入手，下殺約1.7折，引發玩家們驚呼「一直很貴下不了手」、「這價格不用想直接買」。
豪華版1990元變340元 亞洲多處同步特價
《哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人》近日在 Nintendo eShop 推出限時優惠，數位豪華版原價新台幣1990元，下殺至340元，折扣一曝光便在 Threads 掀起討論。不少玩家表示「一直很貴下不了手！終於等到！」、「340 元真的不用想直接買」，也有人分享自己玩過系列前作後的心得，認為二代在畫面表現、牧場系統、生活便利性及劇情互動都有明顯進步，更推薦新玩家直接從二代入坑，趁特價一次收藏。
值得注意的是，台灣玩家此次看到的340元優惠價，是在 Nintendo Switch 主機內建的 Nintendo eShop 商店中顯示，而非網頁版商店，因此不少人一開始找不到相同價格。香港 Nintendo Store 目前也同步推出折扣活動，瀏覽 Nintendo 香港官方商店，可以看到香港區售價95港幣（原價529港幣）的頁面，優惠至7月26日止。
哆啦A夢×《牧場物語》 打造最療癒農場生活
《哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人》是《哆啦A夢牧場物語》系列第二部作品，由《牧場物語》系列開發團隊與萬代南夢宮合作打造。故事描述大雄與哆啦A夢一行人來到神秘的「自然王國」，在經營牧場的同時，也幫助當地居民解決各種困難。
玩家可以種植作物、照顧牛羊雞等動物、釣魚、採礦、料理、探索世界，並與居民培養感情，享受悠閒的鄉村生活。遊戲最大的特色，就是能使用哆啦A夢的各種秘密道具，例如任意門、縮小燈等，讓牧場經營更加便利，也讓整體玩法與傳統《牧場物語》有所不同。
豪華版一次收齊內容 優惠只到7月底前
此次特價的數位豪華版除了遊戲本體外，還包含季票及多項追加下載內容（DLC），包括服裝、家具等額外內容，對於首次入坑的玩家來說相當划算。
台灣玩家在Switch主機Nintendo eShop中可看到新台幣340元的優惠價格，而香港 Nintendo Store 網頁則顯示95港幣優惠，實際售價會依 Nintendo Account 所屬地區有所不同，建議玩家購買前確認自己帳號的商店地區及優惠期限，以免錯過這波限時折扣。
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《哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人》近日在 Nintendo eShop 推出限時優惠，數位豪華版原價新台幣1990元，下殺至340元，折扣一曝光便在 Threads 掀起討論。不少玩家表示「一直很貴下不了手！終於等到！」、「340 元真的不用想直接買」，也有人分享自己玩過系列前作後的心得，認為二代在畫面表現、牧場系統、生活便利性及劇情互動都有明顯進步，更推薦新玩家直接從二代入坑，趁特價一次收藏。
值得注意的是，台灣玩家此次看到的340元優惠價，是在 Nintendo Switch 主機內建的 Nintendo eShop 商店中顯示，而非網頁版商店，因此不少人一開始找不到相同價格。香港 Nintendo Store 目前也同步推出折扣活動，瀏覽 Nintendo 香港官方商店，可以看到香港區售價95港幣（原價529港幣）的頁面，優惠至7月26日止。
《哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人》是《哆啦A夢牧場物語》系列第二部作品，由《牧場物語》系列開發團隊與萬代南夢宮合作打造。故事描述大雄與哆啦A夢一行人來到神秘的「自然王國」，在經營牧場的同時，也幫助當地居民解決各種困難。
玩家可以種植作物、照顧牛羊雞等動物、釣魚、採礦、料理、探索世界，並與居民培養感情，享受悠閒的鄉村生活。遊戲最大的特色，就是能使用哆啦A夢的各種秘密道具，例如任意門、縮小燈等，讓牧場經營更加便利，也讓整體玩法與傳統《牧場物語》有所不同。
此次特價的數位豪華版除了遊戲本體外，還包含季票及多項追加下載內容（DLC），包括服裝、家具等額外內容，對於首次入坑的玩家來說相當划算。
台灣玩家在Switch主機Nintendo eShop中可看到新台幣340元的優惠價格，而香港 Nintendo Store 網頁則顯示95港幣優惠，實際售價會依 Nintendo Account 所屬地區有所不同，建議玩家購買前確認自己帳號的商店地區及優惠期限，以免錯過這波限時折扣。