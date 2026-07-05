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針對近期外界關注緊急事後避孕藥管理政策，衛福部食藥署今（5）日發布最新說明，強調納入追溯追蹤尚未定案，60天預告期持續蒐集意見，檢視民眾用藥安全性、取得可近性及藥品流向管理等多種面向，待凝聚社會共識，審慎推動相關政策。同時，也評估雙軌用藥模式為可能方案，保障民眾便利性與用藥安全。食藥署在今（115）年6月25日依據《藥事法》第六條之一，預告修正應建立追溯或追蹤系統的藥品類別，納入Misoprostol、Levonorgestrel及Ulipristal acetate等3款藥品，不過，食藥署表示，目前為預告階段，尚未定案，並非立即實施。食藥署強調，預計在60天預告期間廣泛聽取、蒐集各方意見，並於預告期滿後，彙整各界建議審慎評估，會以確保「民眾權益」與「用藥安全」為最優先原則，在沒有完整配套措施保障民眾用藥即時性、可近性及安全性前，不會實施。另外，為兼顧民眾取得緊急事後避孕藥的便利性與用藥安全，食藥署正透過說明會及專家會議廣納各界意見，並同步研議相關配套措施。其中，針對部分專家建議參考日本作法，食藥署正評估將「醫師處方」及「藥師指示」雙軌用藥模式列為可能方案之一，規劃民眾於試辦指定藥局取得緊急避孕藥不需持有處方箋，以保障緊急使用需求。不過，食藥署表示，試辦藥局須與婦產科醫療院所合作建立轉介機制，經專業評估在醫學上有必要經醫師診斷者，協助轉介至合作醫療院所，必要時結合線上診療（遠距醫療）等方式，確保民眾獲得即時、適切的醫療服務，食藥署將持續蒐集各界意見積極研議，預計今年底前完成試辦計畫評估及配套作法。