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《鏡報》過去報導民眾黨主席黃國昌在2021年多次前往香港，影射其與境外敵對勢力金流有關，觸犯反滲透法。對此黃國昌提告，台北地院判決《鏡報》與總編輯敗訴，要求移除報導並判賠10萬元。而黃國昌也砲轟民進黨台北長參選人沈伯洋當時配合媒體造謠，何時要道歉，而這種人要選市長，真的是台灣的悲哀。對此沈伯洋今（5）日笑稱，黃國昌很喜歡問別人要不要道歉，強調自己都是根據公開事實作評論，當時也表示事實是否真實，還要再查證。「所以真的是『好心被雷親』」。黃國昌砲轟沈伯洋配合媒體造謠何時要公開道歉，更稱這種人要選市長真的是笑死，更是台灣的悲哀。對此沈伯洋笑稱，黃國昌很喜歡問別人要不要道歉，回應自己當時所有的發言，完整的紀錄在網路上都還看得到。都是根據公開的事實做公開的評論，而且當下還講了一句話，表示對於這個事實是否真實，還要再查證。所以真的是「好心被雷親」，但覺得就算了，這是黃國昌個人風格。